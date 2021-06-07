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【英語多益通】準備食材的英文該怎麼用？

▲▼疫情 禁止內用 飯店 餐飲 外賣便當 維持業績 喜來登便當外賣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情期間，餐廳禁止內用。（圖／記者屠惠剛攝）

文／徐碧霞Valerie

隨著全國三級警戒延長，全國餐廳禁止提供內用服務，民眾也盡量stay at home宅在家裡，而「吃什麼？」就成為大家每天三餐前都要問一遍的問題了。外帶外送是一部份人的第一選擇，而另一部分人則開始練習廚藝，學著DIY手作料理，甚至不少平常就會下廚的人也選擇嘗試新食譜，換換口味。而料理餐點、看食譜也是多益測驗中很常出現的情境，我們就一起來認識看懂食譜需要哪些必備的單字。

準備食材怎麼說

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食譜有兩個常用的英文單字，分別為recipe和cookbook，兩者的差別在於recipe指的是一道菜（dish）的作法，而cookbook是內含很多道料理的食譜書。食譜通常會有兩個重要的部分，一是需要的食材ingredient (n)，這個單字同時也代表「成份」的意思，另一個部分則是步驟steps或instructions (n) 指示。

What are some ingredients required for making this delicious Mexican dish?
（做這道美味的墨西哥菜需要什麼食材呢？）

Susan Crowe, a celebrity chef from Australian, offers some simple recipes for busy profession-als in her latest cookbook.
（澳洲名廚Susan Crowe在她新的食譜書中提供忙碌的上班族一些簡單的食譜作法。）

在準備食材時，需要洗、瀝水、或切等作法，來看看食譜中常見的單字有哪些：
Rinse (v) 沖
Drain (n) 瀝水
Cut (v) 切
Chop (v) 切塊
Mince (v) 剁碎
Sprinkle (v) 撒

醃製 marinate、pickle

醃製marinate (v) 通常指準備烹煮肉類前，將肉和調味料、香料混合醃在一起；而如果是醃黃瓜、泡菜等的「醃漬物」會用pickle (v)，因此醃黃瓜就是pickle (n)，「泡菜」則可用 pickled cabbage (n) 或直接跟韓文借字，使用kimchi。

First, rinse and drain the blueberries. Next, add the blueberries into the batter.
（首先，洗淨並瀝乾藍莓後，再把藍莓加入麵糊裡。）

To give flavors to the chicken, add salt, black pepper, balsamic vinegar, and crushed garlic cloves to the bowl and let it marinate for at least 20 minutes before putting it on the grill.
（把雞肉放上烤架前，在碗裡加入鹽、黑胡椒、醋和壓碎的蒜瓣醃製至少20分鐘，可以雞肉有更多風味。）

食譜的做法中可以發現英文常用祈使句，也就是用原型動詞開頭，因此在指示或教導別人做事時，也可用祈使句的形式。

烘烤 bake、grill、roast

接下來，烹調方法的動詞也相當重要，動詞分詞常用做形容詞描述菜餚的作法，不但會在食譜裡出現，也常見於菜單上。然而有些動詞的中文翻譯是一樣，但是英文卻會用在不同地方，就拿我們最常見的中文「烤」為例，英文會因方法和東西不同，而使用不同的單字。

bake (v) 常用在烘焙或烘烤蔬菜上，可以當作動詞，也可用於分詞形容詞「-ed」，例如bake cookies「烤餅乾」、bake a cake「烤蛋糕」、baked potatoes「烤馬鈴薯」。

grill (v) 燒烤，當名詞就是指網狀的烤架，因此放在架子上火烤如BBQ，就是用grill，例如grilled chicken「烤雞」、grilled salmon「烤鮭魚」。所以國外有些餐廳名稱的最後一個字會用Grill，讓你從店名就可以知道這間餐廳會做什麼樣子的料理。

roast (v, n, adj) 通常是指肉類放在烤箱裡，或串起來放在火上烘烤，如在烤箱裡的roast chicken「烤雞」、roast beef「烤牛肉」。

其他重要烹飪方式的動詞尚有：

boil (v) 水煮
steam (v) 蒸
stew (v, n) 燉
fry (v) 煎；炸；stir-fry (v) 炒；sauté (v) 炒
simmer (v) 悶

I found this delicious steamed vegetable medley recipe online.
（我在網路上找到一道美味的鮮蒸什錦蔬菜食譜。）

medley是混合、綜合的名詞，因此vegetable medley指的就是什錦蔬菜、蔬菜雜燴。

餐廳的主菜常會有配菜的選擇，配菜就可以用side dish來表示。

What side-dish would you like for your grilled tuna? Baked potato, mashed potato with gravy or sautéed mushrooms?
（你的烤鮪魚要搭配哪種配菜？烤馬鈴薯、馬鈴薯泥加肉汁、還是炒蘑菇？）

serving 份數、serve 上菜

食譜中另外一個重要的單字是serving (n) 「份」，可以從中了解這道料理是多少人的份量。除此之外，我們也常在食物營養成份的標示中看到這個單字，例如一份serving大概會是多少calories「熱量」。而一般我們說一道菜或餐點的份量大小則會用portion (n)。動詞serve除了可以解釋為「服務」外，也可當作「上菜」的意思。

Depending on the number of people you have, you can adjust the serving size listed on the rec-ipe.
（你可以根據你要的人數，調整食譜上的份量。）

最後，世界各國都有獨特的料理餐點和方法，這個「料理」就可以用cuisine (n) 來表示，例如Italian cuisine（義大利菜）、French cuisine（法國菜）。

最後祝大家都能好好享用每天的餐點。Bon Appetit!（好好享用！）

【多益模擬試題】

Recipe for Beef & Tomato Penne Pasta

Bring a large pot of water to boil, and cook penne pasta according to the instructions listed on the package. Heat olive oil and minced garlic in a deep ___ (1) ___ pan. Next, fry ground beef and chopped tomatoes over medium-high heat until golden. Let it ___ (2) ___for 3 minutes. Then, add the herbs such as basil and ___(3) ___ pasta into the pan and stir well.

1.
(A) fry
(B) frying
(C) fried
(D) fries

2.
(A) boil
(B) grill
(C) marinate
(D) simmer

3.
(A) to drain
(B) drain
(C) draining
(D) drained

解析：

1. 正解為(B)。本題為分詞形容詞的題型，因此要選擇有主動意思的現在分詞「Ving」或有被動的意思的過去分詞「V-ed」的形容詞。文中 deep___ (fry)___ pan，這裡的鍋子不是「被煎」，因此正確答案為(B) frying pan「煎鍋」。

2. 正解為(D)。本題為單字題，要選擇符合句意「讓它_______ 三分鐘」的動詞，雖然四個答案的動詞狀態都可以用在空格中，但是要選擇符合前後文語意的單字，「全部的材料都已在煎鍋裡炒過了」，所以(D)「悶」會比較合乎上下文的情境。

3. 正解為(D)。本題與第一題一樣為分詞形容詞的題型，而這題要搭配的名詞是筆管麵 ____(drain)____pasta，要用被動的意思來形容瀝乾水的麵，因此正確答案為(D) drained。

全文題意為「將水煮沸，加入筆管麵並根據包裝指示煮熟。將橄欖油和切碎的大蒜放在深煎鍋上加熱。接下來用中強火將絞肉和番茄炒到金黃色。讓它悶三分鐘，然後加入如羅勒等香料和瀝乾的筆管麵，攪拌均勻。」

延伸閱讀》掀另一波防疫宅經濟，從《集合啦！動物森友會》學多益關鍵字

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