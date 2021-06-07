停課到暑假！補習班學費按比例退　北市暑期營隊一律取消

▲北市33萬學生停課到暑假 北市公布6大配套措施。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌7日上午拍板，確定三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。台北市教育局7日下午也公布6大措施，幼兒園附設課後照顧中心，依比例將剩餘服務天數之款項退還。此外，補習班及社區大學應按剩餘課程時數比例退還當期開班已繳之費用，但經學生同意以事後補課、遠距或視訊教學方式授課者，不在此限。安親班依比例將剩餘服務天數之款項退還予兒童家長。

教育局6大措施：

1. 考量目前疫情嚴峻，第三級警戒時間延長，依據中央政策，教育局同步宣布臺北市高中職、中小學、幼兒園、補習班及安親班自5月18日起停課持續至7月2日，另臺北市社區大學、樂齡學習中心、樂齡學堂、成人基本教育研習班亦配合延長停課至7月2日。



2. 學校停課期間，對於個別家長無法照顧孩童之需求，本市各級學校及幼兒園將持續至110年7月2日止規劃學生個別照顧服務，並掌握每日人數，所涉及鐘點費，得申請本局專案補助。



3. 教育局表示，今年度將取消紙本期末測驗，改採多元評量(例如線上評量)或調整(簡併)評量次數及比例，合併計算學期成績，其學期成績單得於新學期開學時發放，部分期末獎項發放亦同，畢業生部分由學校郵寄到家。



中等學校部分，因應疫情停課，影響學生服務學習及改過銷過之執行，由各校彈性調整並採多元形式從寬認定，以維學生學習權益；本學期補考以採線上測驗或多元評量方式辦理，重補修課程全面調整為線上課程方式實施。



4. 今年各級學校也不會舉辦實體畢業典禮，學校如果希望為學生留下紀念，可以採線上方式進行。臺北市各級學校(含幼兒園)暑期營隊(含課後照顧及學習扶助)及相關育樂活動，一律取消或延後，視疫情狀況滾動修正調整因應，另本學年度社團成果發表活動亦取消辦理。



5. 經了解本次停課受影響學生約33萬4,293人，教育局指出，學生在家自主學習期間可利用臺北酷課雲等平臺進行線上學習，停課至今臺北酷課雲瀏覽人次增長超過1,530萬，現已破5,759萬瀏覽人次。

6. 在紓困方案部分，除教育部推出紓困措施，本市加碼紓困-營養午餐業者延長契約一學期，以因應本市學校自110年5月18日起停課至7月2日，停課期間長達1個半月，團膳業者之人事、廠租及食材成本等相關損失。



至於幼兒園、幼兒園附設課後照顧中心、補習班及安親班之退費；幼兒園6月不向家長收取月費(代收代辦費)，已收費者應按規定退費；幼兒園附設課後照顧中心，依比例將剩餘服務天數之款項退還；補習班及社區大學應按剩餘課程時數比例退還當期開班已繳之費用，但經學生同意以事後補課、遠距或視訊教學方式授課者，不在此限；安親班依比例將剩餘服務天數之款項退還予兒童家長。