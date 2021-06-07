在家迎端午！網購粽子買氣漲4倍更勝過往　盤點3大選購趨勢

▲端午在家防疫過節，今年網購粽子特別火熱。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情持續延燒，全台三級防疫警戒延長至6月28日，而端午節將至，許多人決定不返鄉，選擇就地防疫過節，但宅在家的「儀式」還是不能少，即使不出門也要吃到地方名店的排隊粽，因此相較於往年，今年網購粽子買氣更熱絡，業績大漲4倍之多，電商業者也從銷售狀況進一步公布3大選購趨勢以及熱賣人氣粽。

吃粽子是端午習俗，想吃美味的南北粽，直接上網買再宅配到家，疫情期間待在家仍可應景過節日。今年網購通路的粽子買氣特別明顯，東森購物ETmall觀察，疫情帶動宅經濟，站上粽子銷售業績較去年成長89%，其中，「大嬸婆客家人氣肉粽」、「嘉義福源花生蛋黃香菇栗子肉粽」、「呷七碗頂級北部燒肉粽」為前3大熱銷商品。

遠傳friDay購物指出，5月第二週站上粽子關鍵字搜尋量，單週瞬增60倍，順勢帶動銷量較去年成長近5成，站上最受歡迎的銷量冠軍為常年不敗的南門市場立家肉粽，其多元口味，以任選10入組合最受喜愛，其次為傳統在地好味道的嘉義福源栗子蛋黃花生香菇肉粽。疫情嚴峻期間，全台物流量大受考驗，但因端午粽子專區提早開跑，也多採早鳥預購制，目前配送不致受到影響。

▲能夠一次吃到兩種口味以上的「粽子禮盒」，因為CP值高，在今年端午很受歡迎。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也從站上銷售狀況觀察到，今年線上選購端午節粽的熱度更勝過往，5/25～5/31對比5/18～5/24，近一週銷量已有2倍成長，而現代家庭組成人員少，吃粽多為感受過節氛圍，因此熱銷規格以6～10顆的組合最受歡迎，熱銷價格帶落在500～1,000元之間。

進一步整理今年3大選購趨勢，選購主流仍以「市場老店名粽」人氣最高，像是南門市場及中南部排隊粽，兼具米飯香軟入味、餡料層次豐富兩大特色，廣受老饕喜愛；其次，今年民眾減少至實體店面採購、避免團聚過節，「粽子禮盒」能一次盡享兩種口味以上的招牌風味肉粽，且送禮自用兩相宜，竄起銷售熱度；再來，清新爽口「點心冰粽」也成為另類的端午粽選擇，成為沁涼仲夏的熱賣夯品。

防疫過節也讓Yahoo奇摩購物中心「粽子」業績年增4倍，許多品牌紛紛推出創意食材入粽，竹南懷舊以「蚵乾」入粽挑戰海鮮愛好者味蕾，大甲王記將「碳烤雞腿」包進荷葉的澎湃粽，新東陽亦推出創新的「微藻植物肉粽」、「多穀植物粽」、「三杯雞粽」，消費者則是偏好採購單組9～10顆組合。Yahoo奇摩超級商城特色店家正一排骨結合台灣水果推出古早味「鳳梨冰粽」、「玫瑰荔枝冰粽」及「洛神蔓越莓冰粽」。

▲正一排骨推出古早味鳳梨冰粽。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

疫情下健康飲食意識抬頭，添加藜麥、紫米、燕麥等養生食材的粽子深受歡迎，Yahoo奇摩購物中心公布「養生粽人氣Top5指標榜」，「紅豆食府 藜麥鮮粽及綜合雙享粽」奪下冠軍寶座，業績成長5倍 ；Top2為添加黑糯米與燕麥的「食尚達人 珍穀菇菇素粽」業績成長2倍 ；Top3至Top5分別為於南門市場飄香逾50年的「億長御坊 紫米鮮肉粽及豆沙粽」、以30%蒟蒻米及70%糯米製作的「溫國智主廚 低卡蒟蒻米粽」、講求低油低鹽低卡的「三低客家粿粽及素滷粽」業績也皆有翻倍成長。