這種時期收到教召令！他開砲「哪個平行時空？」網見時間點打臉

▲目前暫停教召到6月30日。（圖／陸軍臉書）



記者黃可昀／綜合報導

全國三級警戒延長至6月28日，現在全民都把自己關在家不敢外出，在這種情況下竟然還有人收到「教召令」，讓男子氣得痛批，「他X的！這是哪個平行時空？現在還要教召？」

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出教召令，報到日期為7月19日，解除召集日為7月23日，報到地點在苗栗縣頭份市。他收到的當下驚訝又憤怒，疫情期間連返鄉都不敢了，更何況與一大群人擠在部隊，政府這時間寄教召令未免也太不合時宜，「幾百人吃飯睡覺洗澡都在一起？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三級警戒收到教召令。（圖／翻攝自爆料公社）



據了解，國防部日前宣布，5月12日至6月30日暫停教召訓練，避免群聚感染發生，且年度訓練流程已排定，所以不再進行補召。原PO收到的召集日是7月19日，為6月30日過後，是否會取消還得看國防部評估，但多數人都認為7月可能疫情仍不樂觀，很大機率會再停止教召。

網友紛紛留言，「這應該是早就安排好的，只是照預定時程寄通知，到時候肯定會臨時宣布暫停」、「囚犯表示：都說不能群聚了，還不放我們出去，我還要關7年耶」、「打仗還挑日子？」、「不會等6/30以後看看會不會繼續延期嗎」、「7月的事你現在開幹會不會太早」、「我剛出來～只能跟你說裡面比外面更安全。」