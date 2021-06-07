台東議員全裸「紙條遮下體」喊：挺醫護！上傳2防疫LINE群…網怒了

▲台東縣議員全裸「挺醫護」，引發網友砲轟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議員古志成日前手拿寫著「挺醫護」紙張，遮擋住重點部位拍下一張臉戴口罩的全裸照，還上傳到LINE防疫群組中，該照片外流到臉書後，引發網友輿論！對此，古志成本人也回應了。

從照片可發現，古志成雙手拿著「挺醫護，要疫苗，加油！」的A4紙，遮擋住下半身，站在門邊拍攝照片，而他全身上下除了臉部有戴口罩以外，什麼都沒穿，他還傳訊息表示，「什麼都不要~只要疫苗」。據了解，他拍攝該照片後，將全裸照上傳到2個村里的LINE防疫群組中。

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▲▼台東縣議員全裸「挺醫護」，引發網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／台東都藍伯‧ 咱是台灣囝仔，下同）

事後群組照片遭流出，臉書粉絲專頁「台東都藍伯‧咱是台灣囝仔」PO出截圖，直言「這種人可以當議員？」不少網友也紛紛留言砲轟，「看那截圖應該是在Line裡面吧？就不信群組裡沒有女性，算性騷擾了吧」、「裸身跟挺醫護跟要疫苗有什麼關係？？」、「一點都不尊重女性醫護」、「差勁」。

得知照片外流後，古志成大感驚訝直喊，「怎麼會外流呢？」，強調那只是幾個議員在討論疫苗的私密群組，他拍照的用意，也只是象徵目前疫情嚴重，「什麼都不要了，只要疫苗！」並無其他用意，目前只祈求能有足量疫苗來避免疫情進一步擴散。