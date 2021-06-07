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館長公布「柯P防疫成績單」！　網驚呼：那個男人回來惹

▲▼柯文哲探望館長。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲館長槍擊案後，柯文哲曾主動探望，兩人好交情可見一斑。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

實習記者周依儒／綜合報導

「館長」陳之漢在臉書舉辦投票，要大家表達對於台北市長柯文哲的防疫表現是否滿意，經24小時投票後結果出爐，滿意的人有接近十萬，不滿意則約4萬，引發熱議。

館長4日晚間在粉絲團《飆捍》舉行投票，他寫道「對柯文哲市長防疫你滿意嗎，滿意請按愛心，不滿意請按怒，投票結果於24小時後公佈。」開放投票24小時後結果公佈，顯示滿意的人約有9.9萬接近10萬，不滿意的則約4萬人，總投票人數約15萬左右。

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▲▼柯文哲、黃珊珊6日召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲現在也每日舉行防疫記者會。（圖／北市府提供）

對此結果網友分成兩派，贊成結果的網友紛紛表示，「感覺2024穩了，柯市長加油」、「台北如果今天不是柯，早就崩了」、「老實說這次疫情爆發是中央的鍋，但阿北已經很努力發揮專業守住台北了」、「的確蠻慶幸台北市長是他帶領」、「一般民眾算是沈默多數，真的做得好大家還是看得到，肯定柯市長」、「谷底反彈 dpp抖了！那個男人回來惹」、「大概是不滿意北市記者會關注度高過中央大內宣記者會」。

不過，大多數網友都對此結果感到驚訝，紛紛表示，「光一個菜市場分流可以慢高雄21天，這樣還能有高人氣還真是讓人不解」、「真的是平行世界」、「確診人數居高不下，台北市人竟然還很滿意」、「今日笑話一則」、「嚴重地方還有這支持度，難怪嚴重」、「確診術與死亡人數約多，聲望卻越高」、「讓不住台北的人投票就有問題」、「確診數越多越滿意」、「滿意的都不是台北人吧」。

▲▼從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

▲《ETtoday新聞雲》2021年政治人物民調。

日前本站也於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，選出台灣目前最有知名度以及影響力的前十名。柯文哲憑藉醫生專業，包括醫護徵召與防疫旅館等快、狠、準的果斷決策，在此次疫情中抗疫表現突出，獲得民眾看好，拿下第二名；第一名則由新北市長侯友宜拿下，而館長也在昨日晚間舉行了侯友宜的防疫滿意度調查投票，預計今晚截止。

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