三級警戒延至6／28！各級考試變化　大學指考延後至7／28

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌7日上午拍板，確定三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。關於大學指考的規劃，蘇貞昌說明，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。

不過，教育部今（7日）下午最新說明，停止到校延長至7月2日、成績評量採彈性多元、招生報到不親自到場、指考延期至7月28 日(三)。全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五），兒童課照中心及補習班則請學生停止前往，在家學習，延長至7月2（五）。

關於指考的防疫計畫，中央流行疫情指揮中心研擬調整新冠疫苗公費接種順序，屆時除第一類至第三類優先對象維持開放，包含長照、75歲以上長者、洗腎病人、關鍵設施國防等必要人員、大學指考工作人員都會列入排序並同步開放接種。

▲指考考生需量測體溫入場。（圖／記者黃克翔攝）

其他人也看了這些新聞...

►行政院拍板：三級警戒延長至6／28

►三級警戒延長到628 全國「停課到暑假」

►124萬劑日本AZ疫苗 蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」



► 更多關於新冠疫情