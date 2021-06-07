快訊／巴基斯坦2火車「出軌相撞」至少30死　列車橫倒畫面曝光

ڈہڑکی کے قریب ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس میں حادثہ

متعدد افراد ہلاک درجنوں رخمی#train_accident pic.twitter.com/RwXWQIr0HW — Ch.Azhar Hasnain (@ChAzharHasnain2) June 7, 2021



記者張寧倢／編譯

根據巴基斯坦媒體ARY News報導，2輛特快列車於7日稍早在巴基斯坦南部信德省（Sindh）脫軌後相撞。格特基縣（Ghotki ）行政長官阿布杜拉（Usman Abdullah）表示，事故造成至少30人死亡，目前仍有乘客受困列車內，救難人員、警方與許多村民正投入現場救援，目前尚不清楚列車出軌的原因。

▲▼巴基斯坦火車出軌相撞，導致至少30人死亡。（圖／達志影像／美聯社、翻攝推特）

根據《美聯社》報導，巴基斯坦一輛Millat Express特快列車於7日黎明前出軌，不久後另一輛Sir Syed Express特快列車便與其相撞，目前仍有15到20名乘客被困在列車車廂內，當局正試圖調來重型機械協助救援，但事發至今超過4小時仍未抵達現場，對此，巴基斯坦鐵路部門一名官員表示，現在正在處理緊急情況，因此無法立即發表回應。

▲列車的某些部分嚴重變形。（圖／達志影像／美聯社）

現場畫面顯示，許多村民與救難人員站在橫倒的列車上，希望能從車窗找出更多乘客與罹難者遺體，救護車隨時待命將傷者即刻送醫，部分乘客傷勢嚴重，危及生命。當地村民阿斯拉姆（Malik Aslam）向當地媒體表示，大約有100人受傷，在救援與恢復工作中，他估計至少有30具乘客遺體。

▲巴基斯坦火車相撞後翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

阿布杜拉表示，據鐵路官員說法，相撞的2輛列車當時大約載運1100名乘客，已經下令進行調查，並同步執行救援工作。巴基斯坦鐵路局發言人則向ARY News表示，這起事件顯然是出於列車司機的疏忽而造成。《美聯社》則指出，火車事故在巴基斯坦並不少見，因為歷屆政府很少改善運輸訊號系統或汰換老舊的鐵軌，最重大的列車傷亡事故發生在1990年，當時一輛載客列車撞上貨運列車，造成210名乘客死亡。