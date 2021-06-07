月收租百萬！新莊「億級雜貨店老闆」遭綁撕票　主嫌竟是警察

▲黃男失蹤多日後，被發現陳屍在一處停車場內的廂型車上。



圖文／鏡週刊

竟有如此惡警！17年前，新北市新莊區發生黃姓富商遭擄撕票案，警方起初鎖定3名嫌犯涉案將其逮捕，3嫌供出吳姓男子與另名張姓員警才是主謀，但吳男莫名溺斃台南山區，雖然現場留下陳情書，直指張員涉案，但承辦檢警卻苦無直接證據；直到其中一名嫌犯在高院審理時，交出錄有張、吳2人討論作案內容的錄音筆，才讓案情急轉直下，檢警更查出張員犯案後利用職務之便滅證、性騷等罪行，最終法院判他15年徒刑定讞。

2004年6月，黃姓富商被人發現陳屍在新北市蘆洲區一名立體停車場，恰巧轄區新莊分局前不久才受理一起失蹤協尋案件，馬上通知家屬到場指認，確認死者就是黃姓富商。黃家人萬萬沒想到，5天前黃男遭人擄走，苦等不到勒贖電話，竟是因肉票已死亡。

家屬當時報案說，6月16日上午，家中經營雜貨店的黃聽見有人按門鈴，聲稱要買東西，遂下樓幫忙開門，沒想到門一打開就被擄走，黃大聲呼救，但歹徒的手腳更快，鄰居聽到都還來不及反應，黃就已被押入車內載走。

時任新莊分局偵查隊長的賴順來回憶辦案過程說，警方研判歹徒犯案前曾到現場勘查，調閱附近商家監視器，透過土法煉鋼方式比對影像，發現一名20多歲的林姓男子在案發前幾天，曾騎乘贓車在黃家附近出沒並破壞監視器。

檢警進一步調閱林男的通聯紀錄發現，案發前他曾與另2名邱姓、謝姓男子密集聯絡，研判邱、謝2人也應是擄人共犯，只不過林犯案後就逃到大陸，為避免打草驚蛇，警方一邊暗地監控邱、謝2人，一邊與大陸公安聯絡，最後查到林前往澳門辦理台胞證業務，隨即派員前往澳門將他押解回國，並在同日將邱、謝2人一併逮捕，3人被逮後向警方坦承犯行，並供出是一名吳姓男子和一名張姓員警共謀策劃綁架案。

▼當年綁架黃姓富商的主謀，竟然是當地派出所的張姓員警。



▼死者黃男光靠收租月入百萬元，身家上億元的他，成為歹徒覬覦的目標。



詭異的是，被3人指控的吳姓主謀，卻像人間蒸發一般，遍尋不著他的身影，直到同年10月被人發現溺斃在台南山區，身邊的行李袋則留下一封陳情書，寫著「新莊分局最後一個字為『春』之警員是本件擄人勒贖案之主謀」，消息曝光後，輿論譁然，加上家屬也質疑張姓員警涉案，專案小組不得不正視這項指控，對仍在案發轄區派出所任職的張員展開調查。

但張員始終否認涉案，直到案發後2年，案子在高院進行審理時才出現轉折。邱男交出錄有張員及吳男討論作案內容的錄音筆，被逮的3人更表示，案發前幾天曾在新莊棒球場與張、吳沙盤演練。

▼賴順來認為，張男身為執法人員卻知法犯法，罪有應得。



法官調閱張的勤務紀錄，發現張當日下午確實在棒球場執行勤務，機動服務所也有張的出入紀錄，證實3人所言不假，認定張是共犯，拘提他到案後，張才坦承因積欠賭債鑄成大錯。

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