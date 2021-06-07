推本土國防自主　印度2025年前再禁輸入108種武器

▲印度運輸機。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

印度國防部5月31日頒布禁止輸入的108種武器、系統與平台，2021年12月至2025年12月間逐步實施，新一波清單特別著重在近日所研發、試驗的武器與系統，這些之後都會成為實際訂單，落實國防自主與擴大國防出口的目標，這也是繼2020年後第二次宣布武器禁運清單。

綜合外媒報導，禁運清單包含下一代護衛艦、單引擎直升機、空中早期預警及管制系統、用於山區地形的中度功率雷達、陸基中程地對空飛彈系統、定翼迷你無人飛行載具、直升機發射反戰車導引飛彈、戰場監控雷達、反器材步槍，以及供步兵單位使用的防雷戰鬥載具，這次大多是印度已能生產武器系統的分系統與附件，而2020年8月宣布5年內禁輸入的101種武器，包括火砲、突擊步槍、輕巡洋艦、聲納系統、運輸機、彈藥、聲納、雷達、傳統柴電潛艦、通訊衛星與艦用巡弋飛彈。

▲印度軍人。（圖／達志影像／美聯社）

根據報導，印度國防部2日的聲明稿指出，這些武器、系統與平台之所以列入清單之中，主要是注意到在本土國防產業中的潛力，藉由吸引提升科技與製造能力的投資，將帶動印度本土研發能力；印度國防產業協會理事長巴蒂爾（Jayant Damadar Patil）認為，「第二份正面表列本土化清單」證實政府與軍方對國防產業的信心，也驗證國防企業能提供尖端科技來滿足印度的安全需求。透過公布名單將帶動長期的商機，讓國防產業能投資與建設相關科技力。

據了解，印度政府1月正式批准4800億盧比（約新台幣1831億9000萬元）經費，向斯坦航太（Hindustan Aeronautics Limited）採購83架自製的「光輝戰機」（Tejas），預計2024年陸續編列服役，國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，這筆訂單是近年來國產戰機最大的採購案，「不僅能嘉惠我們自己的國防工業，也期望這批戰機，能讓我們戰力更上一層樓。」；首艘自製航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）1999年開始設計，2013年8月12日正式下水，由於該項目的複雜性，導致建造期間出現多次延遲施工的情況，導致服役遙遙無期。