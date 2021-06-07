印度大規模解封！確診數創2個月新低　專家警告：會有第3波

▲ 疫情下的孟買達德拉火車站，乘客量測體溫。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度新冠疫情慘況震驚全球，如今逐漸緩和，6日新增11.4萬確診病例，創下4月6日後最低紀錄，今（7日）起大規模解封，部分邦放寬大部分防疫限制。但專家警告，印度在第二波疫情中付出沉重代價，未來仍可能爆發第三波，人們應持續保持謹慎，避免再犯過去的錯誤。

當地媒體《Times Now》報導，馬哈拉什特拉邦展開5階段解封計畫，36個縣中有18縣7日起完全解封，一切活動恢復正常；北方邦有71個行政區放寬限制，商店及市場有條件開放；德里將重啟地鐵服務，但乘客量控制在50%，市場及賣場分單雙號限時營業，位於獨立建築或住宅區的店舖則可不分種類全日營業。其餘包括坦米爾納德邦、哈里亞納邦都逐步放寬對店家、餐廳、企業及聚會的限制。

然而，根據《印度時報》，部分專家指出，確診者呼吸困難、病床一位難求、氧氣嚴重短缺、藥品黑市交易及火葬場外長長隊伍等第二波疫情景象「將永遠困擾我們」，並強調第三波疫情無法避免，但民眾若謹慎應對並遵守規定，可將影響降到最低。

專家提到，從封鎖到逐漸解封的過渡期間，人們應該謹記，不要放鬆警戒，及時聯絡醫生，隨時保持社交距離，不要猶豫是否接種疫苗，不在毫無保護措施的情況下前往公共場所，減少國內外旅行，並隨時注意自己是否有慢性病問題，可能導致染疫後較一般人容易演變為重症。

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