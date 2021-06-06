台北男隔離20天！出關一驗PCR「竟是陽性」　衛生局說話了

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名A先生日前因為確診染疫，前後隔離治療了20天才康復出院，解除隔離的當下依規定不需採檢，但他不放心又自行前往篩檢，不料竟然驗出陽性且CT值27。對此，台北衛生局表示，這是首例個案，經詢問指揮中心，病患解除隔離後，再驗PCR仍有機率陽性，但傳染性低。

根據《東森新聞》報導，A先生表示，他當初確診住院治療13天，後來在檢疫旅館隔離7天，前後隔離20天了才終於獲得自由，但解除隔離後他不放心，所以自行前往醫院進行快篩及PCR，雖然快篩的結果呈現陰性，但PCR卻是呈現陽性，而且CT值27，讓他傻眼說「不就代表還有傳染力嗎」。

他說，「隔離20天了，解隔後自行去醫院快篩，結果得到Ct值是27，因為政府沒有規定出關的人要快篩，是不是防疫的大漏洞」、「專家說，可能PCR驗到的是病毒的屍體，但專家也不能很正確的跟我說，到底是不是真的是病毒屍體，還是病毒什麼的」。

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由於他PCR陽性，加上家中沒有一人一室，害怕可能會傳染給家人，本想再住進檢疫旅館，卻因為資格不符被拒絕。他說，「因為解除隔離了，沒居家隔離通知書，不能入住防疫旅館，就真的沒有人管啊，衛生局也沒招了」、「我是不是三不管地帶，只能在家裡自求多福，知道Ct值是27，根本不敢外出啊」。

▲A先生說「專家說，可能PCR驗到的是病毒的屍體」。（示意圖／記者宋良義攝）

對此，台北市衛生局表示，A先生屬於首例個案，經詢問過指揮中心，確診者解除隔離後，再檢驗可能會PCR陽性，但傳染性低。衛生局建議他，最好是自費到檢疫旅館居住，但是住幾天卻沒有答案，目前暫時沒有解決方法

新光醫院家醫科醫生柳朋馳也說，「其實已經治療完畢，他現在Ct值部分，呈現驗到他病毒屍體，會呈現忽陰忽陽狀況，原則上來講是不會有傳染性的，因為27是滿接近30的」。

A先生的情況被衛生局認為是個案，只是PCR結果呈現陽性也是事實，未來若又出現同樣的病例，該怎麼處理才不會成為破口，就要看指揮中心或衛生局怎麼規劃了。