「疫苗正確施打順序」曝光！　醫揭關鍵防線：這是數學題

▲醫師建議，緊急將防護力最好的疫苗，優先部屬在國境外圍區。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著日本、美國伸出援手，台灣疫苗荒暫時解除，不過在有限的資源裡，醫師就公布施打順序，直言「這是數學模型的演算結果，不同流病情境，就會有不同的順序。」而名醫們更向指揮中心喊話，將mRNA疫苗預留一部分給邊境人員。

英國在台醫師葉庭瑜日前在臉書提到，針對疫苗施打對象的順序，策略專家會（WHO SAGE）建議，主要分為兩種接種模式，其一是「無本土病例模式」，即為聚焦防堵境外感染源進入社區；另一個則是「已進入社區傳播模式」，關鍵在減低死傷與維持基本社會運作。

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若是「無本土病例模式」，那麼第一優先的施打對象，包括實際照護境外移入案例的醫護檢驗、和清潔人員，接著是會定期前往疫區的族群，再來就是邊境檢疫與維安人員。

葉庭瑜表示，「紐澳等疫情控制得當的國家，皆採此疫苗順序，建立疫苗圍牆以加強邊境防堵。」

如果是「已進入社區傳播模式」，最先施打對象與前者相同，不過第二順位則變成年長族群。像是英國使用在地參數，重跑數學模型設立的順序，第一順位為長照機構居民與員工，再來才是80歲以上老人與第一線醫護及社工人員。

至於台灣的下一步，葉庭瑜指出，「面對境內的英國變異株與境外的其他變異株，我們應該擷取這兩種模型的優勢，加強境外防堵並同時減低境內感染的重症機率，並且讓不同疫苗的優勢發揮在最佳防守區。」

他更點出關鍵，「邊境相關人員最有機會暴露到新興變異株，相較於AZ／J&J疫苗，防護力更好的mRNA疫苗對於新興變異株就更具有保護力，建議緊急將防護力最好的疫苗優先部屬在國境外圍區，建立國家的第一道防線。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

台大名醫施景中分享該文章，表示「邊境人員包括在國境守護的第一線醫療人員、海關人員等，應也包括常飛國外的機師、空服員。」

他最後也呼籲，「不要忘記這次疫情的起頭，也慶幸當時傳進來的不是印度變種病毒，不然一定更慘。對印度變種，打完兩劑AZ保護力為59.8%，BNT完整打完兩劑為87.9%，其他的文獻資料還沒發表出來。衷心希望，指揮中心會將mRNA疫苗預留一部分給邊境人員。」