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台北打最多！22縣市「疫苗接種速度」一次看　新北高雄1劑都不剩

▲▼各縣市疫苗接種率。（圖／王譯萱製）

▲六都COVID-19疫苗施打狀況。

記者黃君瀚／綜合報導

台灣本土新冠疫情嚴峻，施打疫苗成為對抗病毒最重要武器之一。根據衛福部疾管署最新COVID-19疫苗施打數據，全國22縣市中，以台北市11萬5917人完成接種為最多，其次為新北市11萬3716人；若考量疫苗配送總數，新北市、高雄市、新竹縣市等9個行政區已全數打光，庫存內1劑都不剩。

疾管署5日公布全國各縣市施打COVID-19疫苗統計資料，截至今（2021）年6月4日，六都接種人數分別為台北市11萬5917人、新北市11萬3716人、桃園市6萬6855人、台中市8萬4578人、台南市4萬0031人、高雄市8萬4802人，數字上大幅領先省轄縣市。

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考量台灣人口主要集中在都會區，若改以市民人數換算「疫苗接種率」，那麼全國中以連江縣9.48%表現最優，其次為台北市4.49%，嘉義市則以4.29%排在第三名。

▲▼各縣市疫苗接種率。（圖／王譯萱製）

▲▼各縣市疫苗接種率。（圖／王譯萱製）

▲省轄縣市COVID-19疫苗施打狀況。

此外，目前各縣市疫苗分配數量不一，雙北配發最多。指揮中心表示，原則是依據雙北地區第一類至第三類人員，第一劑接種率達100%所需數量；雙北以外縣市，則以第一類人員第一劑接種率達100%所需數量。

以疫苗剩餘庫存量檢視，全國共有9縣市打到庫存全空，分別是新北市、高雄市、新竹縣、新竹市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣和南投縣。庫存剩餘在10%以上的縣市則有7處，連江縣36.45%、基隆市20.79%、澎湖縣18.79%、台北市17.79%、桃園市17.56%、彰化縣13.91%、花蓮縣13.25%。

截至4日，全國已配送72萬4900劑COVID-19疫苗，共有67萬8418人完成接種。

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