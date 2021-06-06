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封城圍堵疫情？陳時中跟專家討論　四級警戒措施看這

▲▼四級警戒，在家要戴口罩或保持社交距離。（圖／衛福部提供）

▲根據指揮中心規定，若進入四級警戒，在家要戴口罩或保持社交距離。（圖／衛福部提供）

記者徐政璿／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，5日新增37死創下單日新高，外界關心是否會升級四級警戒。對此，指揮官陳時中5日回應，會視疫情發展跟專家小組討論，但目前沒有這樣的建議

根據指揮中心之前公布的疫情警戒標準，若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，這2項條件並存，才會進入第四階段封城規劃。

針對是否封城，陳時中5日在記者會上指出，會視疫情發展跟專家小組討論，但目前沒有這樣的建議；他同時也提到，台灣確診病例致死率從5月中的1%多，攀升到2%，顯示台灣必須積極準備醫療量能，盼致死率能往下降。

台北市上週曾舉行擴大管制兵棋推演，若啟動封城，全面停班停課，非必要不得外出，僅准予約2.1萬家餐館、麵包店、蔬果行、超市、超商、加油站、瓦斯行等民生必須場所營業，傳統零售市場限制時間。

此外，在交通管制部分，將實施區域封鎖管制進出，設置71處縣市交界及高速公路匝道管制點，台鐵、高鐵北市境內過站不停，捷運不跨雙北營運、公車僅限北市境內營運，YouBike停止營運

新北去年4月也曾實施「4級警戒」管制的兵推內容，主要規則包括，全市市民禁足21天、需依身分證字號尾數外出、每周僅能外出採買物資3次、對外136座橋梁全天候管制、重要車站、道路都以「高度管制、低度活動」為最高原則。

指揮中心四級警戒措施：

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。
● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。
● 停止所有聚會活動。
● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。
● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。

 ▼防疫進入第三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

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