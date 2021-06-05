花蓮檳榔攤開桌了！3顧客「群聚吃喝」　防疫被塑膠

▲▼檳榔小吃攤無視防疫規定，提供桌椅供客人群聚吃喝，員警上門蒐証開單送裁罰。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里派出所員警日前執行夜間防疫稽查，赫然發現有檳榔攤業者賣酒及零嘴，並提供桌椅於店門口讓客人使用，一張小桌子，圍坐著3名客人，不但違反餐飲一律外帶防疫規定，也未保持安全社交距離。現場立即依法蒐證，落實「一律裁罰、不再勸導的防疫政策」。

新冠肺炎本土疫情持續攀升，足跡遍布各地，目前全國仍為三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離。花蓮縣政府亦於5月23日起全面實施「餐飲小吃店一律外帶」，但玉里鎮仍有檳榔攤業者，賣酒及零嘴，並提供桌椅讓客人吃喝，無視防疫規定，全案依法蒐證函請衛生主管機關裁罰。

玉里分局表示，自中央發布提升第三級防疫規定，分局全力配合衛生單位前往轄內各餐飲小吃店實施防疫稽查，也持續前往各傳統市場、觀光風景區及人潮易聚集處所進行防疫宣導及勸離，以防止新冠肺炎疫情擴散。疫情日益嚴峻，相關防疫規定已不再實施勸導，凡有違反一律取締開罰。

分局長陳蔚文表示，防疫視同作戰，全國三級警戒，疫情仍然嚴峻，希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，同島共濟，弭災疫。在此呼籲。請民眾減少非必要的外出及活動，相關業者應恪遵停止營業規範，餐飲業應一律外帶，違反防疫規定者最重將可處新臺幣30萬元罰鍰。

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