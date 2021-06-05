獨／在公園散個步…他因外型邋遢遭誤認成街友　被帶去收容所安置

▲男子因穿著邋遢被誤認為街友，遭社會局安置。（示意圖，非新聞當事人／記者湯興漢攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子都在公園擔任舉牌員或閒晃，平時跟父親同住，上月31日他照常出門舉牌竟從此沒回家，父親遲遲等不到人，本月4日報案，警方協尋發現，男子被安置在一處遊民收容所，一問才知道，他因為太邋遢，社會局人員散發憐憫心上前關懷，又擔心男子會跟其他沒戴口罩的街友群聚，形成防疫破口，因此出手安置。

據了解，40多歲的丁姓男子通常都一早就到公園當舉牌員，直到晚上才回家，結果上月31日突然失蹤且音訊全無，父親苦等不到人急忙報案，後來警方成功聯繫上了丁男，他說，「我在板橋的遊民收容所」，警方聽了一頭霧水，接著問，「阿你怎麼會去那邊？」丁男回，「他們（社工）以為我街友…還一直給我泡麵吃」。

警方繼續問，「那這樣你現在可以出來嗎？」丁男問，「我被安置收容兩個禮拜耶。」因此丁男要到下星期才能正式解除街友的身分；後來警方確認丁男被安置在該收容所的三樓，安全無虞後結案。

新北市社會局表示，會經過詢問，得到當事人同意才會安置到中途之家，不會強制收容；而安置的目的是希望先讓街友適應正常生活，後續再針對其個人意願及身心狀況，提供職業訓練、媒合，健康照顧、轉長期安置機構等。