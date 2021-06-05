他隨身帶「消毒噴槍」買東西狂噴！　網友力挺：防疫態度超正確

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞近來新冠疫情不斷升溫，4日新增7748例確診、86人病歿，目前全國已實施全面封鎖行動管制令，民眾出門採買也非常小心翼翼。馬來西亞一名男子去超市時就自備「消毒噴槍」，每樣東西拿起來前都先用酒精噴一噴，雖然引來側目，但他也不在意地表示，現在做好防疫才是最重要的。

根據《中國報》報導，大馬29歲男子陳文光出門採買時，都會隨身攜帶一支消毒噴槍，在拿起任何物品之前都會先噴一下酒精，甚至會對著整個可能碰到的展示櫃噴灑，再將物品放到購物車中，結完帳也先對著購物袋噴灑一番，最後對著自己全身噴了一遍才敢上車。

這段影片曝光後也引發網友關注，陳文光也坦承確實走在路上會引來側目，「很多人這樣子看著我，他們以為我有一點神經病，其實我不是神經病，因為我是在防疫！」他說，現在疫情非常嚴重，這些都非常基本，「不需要在意別人怎麼看待，最重要的是大眾要做好防疫，讓疫情逐步受到控制。」

部分網友酸他太誇張，質疑他是替消毒槍打廣告，但也有不少人認為，他的行為是保護自己也是保護他人，「就算是打廣告，這也是對抗病毒方法之一」、「他的態度很正確，比那些違反SOP好多倍」、「我是贊成這樣的做法，雖然有點怪胎！」

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