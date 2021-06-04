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全台首次「媽祖線上祈福」5日登場！點燈、抽籤在家就能完成

▲不敵疫情！2021媽祖文化節停辦，1千萬經費投入防疫。（資料照／記者游芳男翻攝）

▲不敵疫情！2021媽祖文化節停辦，1千萬經費投入防疫，全國廟宇配合防疫均不對外開放。（示意資料照／記者游芳男翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

不能到宮廟拜拜，首次媽祖線上祈福將於明早展開！台北聖興天后宮「最強女神媽祖線上祈福」明（5日）上午11點將於浪LIVE直播，除了線上參拜外，也提供信眾點燈祈福、線上抽籤與解籤服務，之後每天11點至1點及下午3點至5點，開設二場直播，全年無休，讓民眾在家也能有滿滿儀式感。

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

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▲台北聖興天后宮於6月5日上午11點起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供，以下皆同）

新冠肺炎疫情肆虐，全國三級警戒未見趨緩，又遇百年旱災各地水情吃緊，全國廟宇配合防疫均不對外開放。對此，台北聖興天后宮特別於5日上午11點起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播，廣大信眾線上就能感受台北聖興天后宮媽祖娘娘的慈愛神威。

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

▲開播儀式由秘書長李奇嶽主持開鏡敬拜。

開播儀式由秘書長李奇嶽主持開鏡敬拜，祈求媽祖保佑疫情退散，並由台北聖興天后宮駐廟道長聞法壇于治詮道長主持線上信眾開運解厄補運法事。李奇嶽表示，線上直播講求的是儀式感，民眾要祈福點燈、抽籤、功德隨喜，都可以在線上留言，會由廟方幹部代替信眾為將福燈及祈願紙在堂前禮拜後，供於神桌，每天有四小時時間，會代替民眾一一完成，讓大家疫情期間也能感受到廟宇帶來的安定力量，全程都可透過直播觀看過程。

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

▲提供線上抽籤與解籤服務，信眾將心中想求籤的問題向媽祖默禱後，廟方會派人代替信眾抽籤擲杯。

此外，也提供線上抽籤與解籤服務，信眾將心中想求籤的問題向媽祖默禱後，廟方會派人代替信眾抽籤擲杯，抽出的籤文以及解說會在線上提供信眾。這是台灣宮廟首次以直播間方式將參拜點燈抽籤等服務線上化，這是因應疫情期間所產生的方式，如果推廣反應熱烈將會持續辦理。

▲台北聖興天后宮於6月5日上午11時起於浪LIVE開設「最強女神媽祖線上祈福」直播。（圖／李奇嶽提供）

▲臺北聖興天后宮主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘。

臺北聖興天后宮主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「聖興媽」，廟宇座落在台北市南港區忠孝東路六段39號，占地250 餘坪，以「新東方」為概念的禪風設計風格，採用現代俐落的線條框塑出行宮外型，東方樸質元素，醞釀優雅文化之境。整體空間打造禪意和寧靜，給予人們有落葉歸根後心靈歸宿感，感受媽祖慈悲愛民之心。

最強女神媽祖線上祈福
浪LIVE直播間 ：https://www.lang.live/room/5333131

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