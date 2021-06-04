揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

▲饗賓捐贈愛心便當，直達防疫第一線。（圖／饗賓提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國提高疫情警戒至第三級，餐飲業經營陷入嚴重困境之際，饗賓餐旅集團未因疫情而減少社會關懷，為感謝醫護警消投入防疫，本月起至月底，每天製作近3000份公益餐盒，免費提供給雙北與桃園巿醫療院所、警消、救災小組甚至偏鄉衛生所等人員，並攜手台灣大車隊將熱騰騰的公益便當，即時送抵受贈單位。

▲饗賓熱騰騰的愛心便當。（圖／饗賓提供）

桃園市長鄭文燦4日前往饗賓餐旅集團位於桃園新光店的饗食天堂，訪視製作愛心便當情形，感謝饗賓集團於6月1日起到6月30日期間，製作超過2萬份愛心便當，由台灣大車隊協助配送，免費提供桃園市13個衛生所及消防局4消防分隊同仁加油打氣，展現台灣企業的熱情及韌性。

▲鄭文燦市長頒贈感謝狀給饗賓餐旅陳啟昌董事長(右)。（圖／市府提供）

鄭市長說，饗賓集團從原本桃園的在地企業，發展成為國內有相當規模的連鎖餐飲集團。在疫情嚴峻時刻，饗賓集團旗下七大品牌46間門巿全面暫停內用服務，改提供外帶外送服務，饗賓也秉持高標準製作每份餐點，並與台灣大車隊攜手提供愛心便當給衛生所及消防同仁享用，每份餐點兼具美味及營養，慰勞防疫同仁的辛苦。

▲▼美味的愛心便當，期為抗疫人員帶來一份溫暖、一份力量。（圖／饗賓提供）

鄭市長特別代表市府頒贈感謝狀給饗賓餐旅陳啟昌董事長及台灣大車隊集團林村田董事長，肯定他們奉獻社會的精神。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，面對疫情的威脅，饗賓也與多數餐飲業者一樣，為生存而戰之際但仍想為社會盡一份力，秉持發揮饗賓創造價值，滿意分享的精神，希望各品牌各分店所製做的美味餐盒，可以為辛勞的抗疫人員帶來一份溫暖、一份力量。

饗賓餐旅集團全體同仁，自6月1日起至6月30日，每天現做、即時配送近3000個公益餐盒，提供給雙北、桃園市在第一線抗疫的醫護、警消、衛生所、防疫車隊的防疫人員。

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