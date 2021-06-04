富岡濱海景觀大道第二期工程　提供當地居民便利交通

▲▼ 富岡濱海景觀大道第二期工程提供當地居民便利交通，饒慶鈴前往視察並催促施工進度。（圖／台東縣政府提供，下同）



記者楊漢聲／台東報導

為改善省道台11線台東富岡社區至小野柳段，每逢連續假日或寒暑假尖峰時段必造成道路壅塞的狀況，台東縣政府爭取經費辦理鄉道東56線道路(富岡濱海綠廊景觀大道)新闢工程，分兩期開闢，目前第二期施工中，興闢長度540公尺、路平660公尺，經費1億7,600萬元，預計今年9月完工。縣長饒慶鈴今(4)日視察工程時強調，雖然目前疫情嚴峻影響各行各業，但交通工程不能因疫情延宕，反而應趁疫情期間，提前進行道路刨鋪，加速工程進行，希望在疫情穩定之後提供居民和旅客更方便的交通，以及增加台11線景觀之美。

饒慶鈴表示，富岡港設施老舊及交通擁擠，她自上任以來便積極改善富岡港周邊環境，首先爭取4億元辦理富岡濱海景觀大道建設，將富岡港聯外道路東56線全線拓寬及綠美化，再搭配港區內辦理富岡港交通船碼頭改善，全部完成後可使富岡港區煥然一新，提供更高品質的交通和遊憩體驗。

饒慶鈴提到，如今新冠肺炎疫情三級警戒，各行各業都受到衝擊，縣府特別請廠商加派人力多斷面同時施工，並將追加的660公尺道路刨鋪提早於6月辦理，除了可以維持經濟的基本運轉外，也可加速工程進行，盼疫情解除後提供富岡港客貨運的交通使用。雖然封路施工將給居民帶來一定程度的不便，但可使工程期程大幅縮短，感謝周邊居民於施工期間配合及體諒。

建設處說明，富岡濱海景觀大道建設分為兩期工程施做，第一期工程拓寬西段道路480公尺，經費1億7,900萬元，已於109年完成，目前第二期工程進行中，包括拓寬中段道路540公尺及後續追加重新刨鋪東段道路660公尺。另外也要求工程單位必須落實各項防疫措施，包含工地出入實名制、強化消毒作業及工程人員時刻保持安全距離，共同守護疫情期間縣民的生命財產安全。

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