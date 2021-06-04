到博物館開會！視訊背景懶人包「防走光」還有神明助陣

▲一秒到博物館開會！網友讚背景圖「有出門的錯覺」。（圖／奇美博物館）

記者林育綾／綜合報導

視訊開會、上課必備！防疫升級後，許多人在家遠距辦公和教學，卻不希望被看到沒整理的家，也可能有些隱私不想曝光，許多藝文場館也紛紛端出美照，讓大家設定為「虛擬背景」，一秒來到博物館或超美場景開會，其中臺史博還提供神明助陣加持氣勢圖、警告小孩乖乖上課圖、主婦崩潰圖⋯讓網友隨心境搭配使用。

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▲奇美博物館視訊背景圖片，被網友大贊「氣質瞬間加分！」（圖／奇美博物館）

奇美博物館

奇美博物館推出超美場館照片，讓人馬上置身博物館開會，標榜可以增加氣質，網友也狂讚「你們有沒有考慮出IG濾鏡」、「這有出門的錯覺」、「照片都拍得好美呀！一秒遮住亂亂的房間」。

▲▼奇美博物館提供超美場館背景圖片。（圖／奇美博物館）



►奇美博物館背景圖下載

臺灣歷史博物館

▲臺灣歷史博物館視訊背景。（圖／臺灣歷史博物館）

臺史博除了提供博物館美照，還提供神明助陣圖，讓覺得自己「氣勢不夠強」的人使用，甚至有「警告小孩上課秩序」、「主婦崩潰心境」的圖片支援，相當有趣。

▲千里眼、順風耳助陣，提供給覺得自己「氣勢不夠強」的人。（圖／臺灣歷史博物館）

▲居家視訊教學，達到警告孩童守秩序的作用。（圖／臺灣歷史博物館）

▲飯還沒煮、衣服還沒洗！放出兩隻裸身小童，立體傳送家庭主婦主夫的崩潰實況！（圖／臺灣歷史博物館）

▲遇到需要開會喬事的情境，趕快烙人一起「請支援求情」。（圖／臺灣歷史博物館）

►臺史博背景圖下載

故宮博物院

故宮提供6幅視訊會議背景圖，包括北院和南院，還有山水畫，讓網友彷彿一秒穿越古代。

▲▼故宮博物院。（圖／故宮博物院）

►故宮博物院 背景圖下載

國家兩廳院

▲▼兩廳院提供「劇院場景美照」讓網友下載作為視訊背景。（圖／兩廳院）

兩廳院開放「劇院場景美照」讓網友免費下載，精選藝文廣場、音樂廳大廳水晶燈、劇院觀眾席、國家戲劇院舞台、管風琴等多張場景，讓大家感受到「我家就是劇院」。

►兩廳院 背景圖下載

臺中國家歌劇院

▲▼歌劇院精選7個場館空間圖，包括打卡熱點紅毯迴旋梯。（圖／臺中國家歌劇院）

臺中國家歌劇院精選7個場館空間圖，包括打卡熱點紅毯迴旋梯，還能從雲中俯瞰歌劇院。

▲高空俯瞰歌劇院。（圖／臺中國家歌劇院）



►臺中國家歌劇院背景圖下載

屏東國立海洋生物博物館

海生館精選館內照片，包括海洋隧道，還有可愛的企鵝、夢幻水母等，提供喜歡海洋生物的網友使用。

▲▼海生館視訊背景。（圖／屏東國立海洋生物博物館）

►海生館背景圖下載

朱銘美術館

朱銘美術館也精選場館美景，包括太極廣場、人間廣場等，還有療癒藍天綠地、藝術陪伴，讓網友彷彿瞬間移動到朱銘美術館開會。

▲▼朱銘美術館背景圖片。（圖／朱銘美術館）

►朱銘美術館背景圖下載

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