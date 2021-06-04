快訊／家庭傳染源高達40.7％　侯友宜示警：在家要戴口罩！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案，另有校正回歸本土個案133例。各縣市中，新北市227例為最多，台北市152例。對此，新北市長侯友宜重申，近日調查分析疑似感染源調查，家人親屬高達40.7％，因此在家中若無法保持社交距離，建議遵照中央四級之指引戴上口罩。

市府公布近日感染源調查，600筆資訊中，家人親屬高達40.7％、不明感染源24.9％，職場16.38%，市場及賣場5.93％，萬華5.75％，醫院及養護機構則3.48％，朋友則佔2.26％。

侯友宜表示，近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，務必保持低度活動，鎖住傳播鏈。他強調，進入三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。近日新莊、汐止疫情稍有升溫，需特別注意，保持低度活動，鎖住傳播鏈。

侯友宜在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

指揮中心稍早公布國內新增341例確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。自去年累計至今，國內確診已破萬，已有10446例。

指揮中心表示，今日新增之339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於4月1日至6月3日。另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。