快訊／日本贈124萬劑疫苗！誰的功勞？柯文哲：要感謝全台灣人

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市4日再新增152例。面對台灣的疫苗荒，日本寄送的124萬劑AZ疫苗在4日下午抵達台灣。台北市長柯文哲說，一件事情的成功不會只有一個人，「要感謝過去台灣人民對311的幫忙，日本也在台灣最困難的時候給予幫助，有功勞的人很多啦」。

針對日本送來124萬劑疫苗，柯文哲說，目前台灣的疫情相當緊急，在三級管制之下，只是撐住而已，「我講過，只要是國際有認證的疫苗，價錢不是太離譜，可以進就先進來，先擋住」。

▲日本捐贈120萬劑AZ疫苗抵台。（圖／翻攝自直播畫面）

柯文哲說，日本政府不會做出違背日本國民意志的事情，以前在311震災，台灣對日本的捐款是全世界最多，日本還建立紀念碑感謝台灣，這證明日本跟台灣關係很好，「所以今天台灣有困難，日本政府做決策一定是符合日本國民期望的」。

柯文哲說，過程中一定有很多人幫忙，這就是成功不會只有一個人，「要感謝過去台灣人民對311的幫忙，日本也在台灣最困難的時候給予幫助，有功勞的人很多啦」。

至於疫苗怎麼發？柯文哲說，中央有很多防疫專家，現階段疫苗分配，怎麼讓疫苗變成防堵疫情擴散的工具，打疫苗要當作防堵疫情擴散的工具。

另外，台南市長黃偉哲表示，應該讓在台灣的日僑先打，柯文哲說，這沒有什麼不應該，「這是日本送我們的，日僑有優先權也是合理的」。

▼日本124萬劑疫苗上午全數登機。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些新聞...

►日本124萬劑疫苗登機畫面曝光 謝長廷機場90度鞠躬致謝

►幕後／蔡英文與日本高層熱線 日方對目前只能給124萬劑感到抱歉

►美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」 台灣分配方式曝光



► 更多關於新冠疫情