快訊／國產疫苗先在雙北三期試驗？　柯文哲表態了

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情延燒，台北市4日再新增152例，新北市增227例。台北市下午召開防疫記者會，針對國產疫苗是否在雙北進行三期試驗，市長柯文哲回應，「新藥要上線，本來就要做臨床試驗，如果國產疫苗要國際認證，該做還是要做，在符合臨床試驗原則，保護市民安全，台北市會提供最大的行政協助，回歸科學專業」。

面對疫情未見改善，柯文哲坦言，「目前確診案例，潛在感染源已經散布到台北市各區，防不勝防，慢慢會滲出去」。

柯文哲表示，目前在PCR陽性，從檢查到出來、再把它輸入到能確認、宣布，顯然還有時間差，「我們在思考，怎麼讓整個系統會更精確」。

柯文哲指出，快篩雖然還是有偽陽，但如果不要計較數字百分百正確，監測每天快篩陽性的數字可以看出趨勢，在時效上比較快，蒐集醫院的快篩陽性數目，大概可以用來做億情判斷跟正確決定，「在面臨目前一堆校正回歸案例，折衷的應變方案」。

柯文哲說，按照每天統計，因為有校正回歸關係所以不是非常即時，但趨勢還是看得出來，「目前確診案例，潛在感染源已經散布到台北市各區，防不勝防，慢慢會滲出去」。

柯文哲強調，將來台灣一個心態，隨時旁邊都會有感染案例，「所以我也認為，短期內三級管制不能解決（取消），因為一撤，既然潛在感染源這麼多，一放鬆就會飆上去」。

柯文哲強調，「疫情有控制但沒有撲滅」，還是要努力維持三級管制，並思考如何在不影響民生經濟的狀態下，撐到疫苗可以打。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）