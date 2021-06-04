60歲以上重症率上升32.6%！逾千名長者「嚴重肺炎或急性呼吸窘迫」

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

這波本土疫情從5月上旬爆發以來，不到一個月累積確診本土病例已經超過9千例。中央流行疫情指揮中心今日公布重症個案情況，不分年齡層有1560人屬於嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，重症率達到17.5%，當中超過60歲以上長者有1087例重症，重症率達到32.6%。

指揮中心公布今(4)日公布國內新增341例COVID-19確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為臺北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、臺中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

而國內從5月11日出現社區本土病例，累積新增病例已經達到超過9千例，且有175人死亡。指揮中心進一步公布重症情況，依WHO嚴重度分類，不分年齡層有1560人(17.5%)為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；而 年齡 ≧ 60歲3330位個案中，計1087例(32.6%)為重症，重症率持續攀升中。