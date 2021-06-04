阿北回來了！雙北市長人氣「跟著疫情升溫」　柯文哲5月粉絲日均翻61倍

▲柯文哲、侯友宜。（圖／台北市政府、新北市政府提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內疫情爆發後，雙北首當其衝成疫情熱區，也最早進入三級警戒。台北市長柯文哲與新北市長侯友宜頻頻透過臉書粉專發文公布新措施，或發表看法，廣受外界矚目，觀察兩人粉專總讚數變化可發現，兩人粉專讚數隨著疫情升溫快速增加，最佳互動貼文也都與疫情消息有關。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜自疫情爆發後，粉專粉絲快速增加。（圖／網路溫度計，下同）



據《網路溫度計》報導，在宣布三級警解後，新北市長侯友宜發文積極，5月14日至6月2日間三週發出89篇貼文，近3週粉絲增加26,624名，目前累積513,287名。而柯文哲則一共發59篇貼文，在三周內快速增加51,476名粉絲，目前柯文哲粉專共有1,982,897名粉絲，和4月時平均每天只增加28名粉絲相比，5月平均成長數翻了61倍，每天平均1,716人成為粉絲，雖然仍未及2019年超過212萬粉絲的盛況，但人氣快速回升可見一斑。





透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》觀察可發現，柯文哲、侯友宜兩人粉專的最佳互動貼文都與疫情相關。柯文哲互動最熱門的貼文是5月16日發文問「大家有乖乖地待在家嗎」，由於前一天他在記者會上「比中指」提醒民眾盡量留在家裡，吸引不少網友朝聖報到「有」、「在家點外送 怕被您比中指」，第二熱門貼文則是針對醫院量能，說明增加病床數的貼文，第三則是鼓勵民眾不要氣餒，鼓勵持續居家抗疫圖文，按讚留言分享加總互動數平均18萬。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜在粉專最熱門的前三名貼文（圖／網路溫度計，下同）





而新北市長侯友宜最熱門的貼文是5月22日呼籲民眾盡量待在家中，第二名為5月23日宣導2人以上同車戴口罩，並附上公車司機在大熱天全副武裝防疫比讚的照片，吸引網友留言加油鼓勵，第三名則是5月30日發出的影片，針對疫苗議題，隔空嗆中央「不要再刁難」、「這都是我的新北市民」等語，吸引兩派網友留言討論，互動數80,144。