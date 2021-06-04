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空軍士官長服役18年「酒駕遭退伍」　法院一關鍵讓他繼續當兵

▲國防部空軍司令部外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴姓士官長不服酒駕就被退伍提告空軍司令部，法院認為他沒肇事罰太重判決勝訴。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅志華／台北報導

賴姓空軍士官長於2019年7月間，騎機車酒駕在新北新店遭逮，經空軍作戰指揮部開會決議記2大過，並認定不適任將他退伍，賴男不服提告，主張服役18年來，工作表現優異記功、嘉獎不斷，人評會除沒參考他的功績，就違法將他退伍外，他再服役1年多就可領終生俸，這樣的處置也違反比例原則，法院判他勝訴。

賴男遭決議退伍後提起訴願，空軍司令部駁回後，再提行政訴訟表示，酒駕的案子在檢方已獲得緩起訴，而他也因此被記2大過、取消外散宿及假日，實在不至於連工作權都要被剝奪。

空軍司令部表示，賴男服役多年多，明知單位多次宣導還是酒駕，不僅影響國軍形象、單位士氣，也未履行軍人「服從」的義務，欠缺倫理之餘，人評會參考他近1年的表現普通、專業也無不可取代性，核定退伍沒問題。

法院認為，人評會僅參考賴男近1到5年內的表現，對他服役期間的功績，缺乏全面的評價，另根據「國軍軍風紀維護實施規定」，內容載明「無論吐氣所含酒精濃度或血液中酒精濃度多寡，凡因酒後駕車而肇事者，志願役軍士官原則上核予撤職懲罰」，但賴男並沒有肇事，情節上顯然不達勒令退伍的條件，判賴男勝訴。

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