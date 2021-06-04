國民黨立委發起連7天繞總統府抗議　民進黨團：立委職責不在凱道

▲國民黨立委前往總統府進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者林銘翰／台北報導

為抗議政府取得疫苗不力，國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命！」活動，自6月4日起為期一週，每日上、下午分別至總統府、疾管署抗議。對此，民進黨立院黨團書記長羅致政表示，立委的責任不是在街頭或凱達格蘭大道，真正的職務是在立法院審查預算。

國民黨團3日晚間發出採訪通知，表示自6月4日起至11日止，為期一週，每日上午8時30分及下午1時30分，將由總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍率領黨籍立委，分別前往總統府與疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。

民進黨團4日上午於立法院召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

羅致政表示，國民黨團這兩天要在總統府前、疾管署抗議，但他要提醒國民黨團，立法委員的責任不是在街頭或凱達格蘭大道，真正的職務、責任是在立法院認真審查預算，呼籲國民黨立委盡快回到立法院，扮演好民代應該扮演的角色。

民進黨立委鍾佳濱則說，大家都很關切疫苗的取得，在這兩天陸續接到國際的好消息之後，相信國人心中已經稍稍可以喘一口氣，畢竟施打疫苗的目的，是針對疫情的後續發展，提供民眾必要的防護力。

鍾佳濱指出，最近三個星期以來，整個社會經濟、生活受到龐大的影響，很多弱勢、經濟有困難的民眾嗷嗷待哺，所以在這次2600億的特別預算當中，有將近1018億是直接給個人紓困，這些預算必須儘速交付立法院審議，才能夠順利送到民眾手中。

鍾佳濱呼籲，疫苗有駐外人員、各民間團體、宗教家、慈善家、企業家等大家同心協力，最近已經開始陸續得到疫苗，也呼籲朝野各政黨回到立法院，畢竟立法院才是立法委員為民眾服務、效勞唯一的場域。

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