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在家過端午！太平媽驅五毒香包免費送　500份半小時內預訂掃空

▲「端午香包」內含香茅、石菖蒲、霍香、艾葉、肉桂等中藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「端午香包」內含香茅、石菖蒲、霍香、艾葉、肉桂等中藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，雲林西螺福興宮太平媽，今年因新冠狀病毒疫情嚴峻，全台防疫三級警戒，各宮廟不開放信眾入內，福興宮為讓大家在防疫期間也可以在家過端午，繼續發送「太平鎮五毒符」外，附贈「端午香包」與「沐浴淨身包」，限量500份郵寄到家，開放線上索取，不到30分鐘即被網索取完。

端午過後，將正式進入盛夏，溫差變化大， 去年因為新冠肺炎的疫情，造成人心惶惶，信眾求取「太平鎮五毒」五毒符令驅除穢氣，「太平鎮五毒」以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像，「葫蘆瓶」代表賜福，又具有收服瘟疫穢氣意涵，「瓶」意喻「太平」，「菖蒲」則象徵鍾馗驅邪寶劍，「艾草」象徵鍾馗令旗可招百福。符令上頭所蓋的是「太平媽靈寶印」是經由西螺媽祖太平媽聖示，象徵太平媽的加持與賜福。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，有感瘟氣侵擾，適逢端午節前夕，傳達太平媽祖的慈悲，特別提供線上索取限量500份－「端午香包組」，包含「太平鎮五毒符」、端午香包、沐浴淨身包各一份，截止後廟方採取郵寄方式，送達信眾手中，可將五毒符貼於大門龍邊(面對門的右手邊)，以祈願家中不受五毒瘟疫穢氣侵擾。

董事長楊文鐘說，而在這端午前夕，感謝道聖中醫、九鼎問有限公司、久鼎整合稅務記帳士事務所聯合贊助，內含香茅、石菖蒲、霍香、艾葉、肉桂等中藥，做成「端午香包」與「沐浴淨身包」，防疫期間，西螺福興宮與您在家過端午。

▲「端午香包」內含香茅、石菖蒲、霍香、艾葉、肉桂等中藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福興宮為讓大家在防疫期間也可以在家過端午，繼續發送「太平鎮五毒符」外，附贈「端午香包」與「沐浴淨身包」，限量500份郵寄到家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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