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社區防疫新利器　迷你消毒車鑽巷弄沒問題

▲雲林縣台西鄉公所今獲贈1輛改裝消毒車，不僅只要1人即可進行消毒，更因底盤低、體積小而能深入巷弄消毒，可謂防疫利器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣台西鄉公所今獲贈1輛改裝消毒車，不僅只要1人即可進行消毒，更因底盤低、體積小而能深入巷弄消毒，可謂防疫利器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒本土感染確診疫情嚴峻，全台各鄉鎮清潔隊行程滿滿排定環境清消滿檔，一小隊出門最少3人以上，負荷大街小巷角落清消，每位人員工作量都加倍許多，雲林縣台西鄉公所今獲贈1輛改裝消毒車，不僅只要1人即可進行消毒，更因底盤低、體積小而能深入巷弄消毒，可謂防疫利器。

指揮中心今（3）日新增583例本土個案，雲林縣雖未在列，但各鄉鎮市公所每日清消排程可都是滿檔，台西鄉長林芬瑩指出，國內本土疫情爆發後，為避免病毒傳播，清潔隊幾乎每天都要進行環境消毒，加上台西鄉部分社區巷弄較為狹小，一般車輛較難進入，須進行人工噴灑消毒水，耗時費力，有了這輛清毒車，讓消毒工作更有效能。

林芬瑩表示，這輛噴霧型防疫消毒車由丁文彬、李堃玄、朱育霆、林新雄、丁瑞典等4人捐贈，對公所防疫有如及時雨，也希望國內疫情能儘速降溫。這輛噴霧型清毒車外型有如小型搬運車，每次可載運約1000公升清毒水，可以360度噴灑藥劑，因體積比一般車輛小或底盤也比較低，能夠深入巷弄進行清消，是消毒一大利器。

▲雲林縣台西鄉公所今獲贈1輛改裝消毒車，不僅只要1人即可進行消毒，更因底盤低、體積小而能深入巷弄消毒，可謂防疫利器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林芬瑩表示，這輛噴霧型防疫消毒車由丁文彬、李堃玄、朱育霆、林新雄、丁瑞典等4人捐贈，對公所防疫有如及時雨，也希望國內疫情能儘速降溫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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