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快訊／士院淪陷！1法警提解人犯　下午竟接獲確診訊息

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地方法院1法警確診 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院50多歲徐姓法警，1日因喉嚨不舒服前往醫院快篩，一採陰性，2日正常前往法院上班，並提解1名通緝犯，豈料，他竟在傍晚得知PCR核酸檢測確診陽性，法院接獲訊息緊急匡列5月27日及今天與他密切接觸的4名法警，並於3日上午將進行緊急消毒。

該名法警在5月27日值勤晚班到28日上午，由於他下班後感到喉嚨不適，剛好輪休例假日及分流辦公，直到1日前往醫院進行篩檢，一採陰性。

因一採陰，他2日上午仍到法院上早班，並與1名同事一起提解在拘留室的通緝犯，戒護通緝犯在值班法庭開庭，值班法官則在另一個法庭進行視訊訊問，卻在同日傍晚接到確診通知。

由於士院法警在值勤時都有佩戴口罩，目前也請與該法警一同值勤及有接觸的其他法警共5人列為居家辦公人員，並請其餘法警自我健康監測14天。

士院表示，近期因暫緩開庭，法警分流上班，影響層面小，目前也已經通知徐接觸4名法警，並同步通知今日遭提解的限制住居通緝犯及其他可能接觸的人員，且持續調查中；同時也將於3日一早請廠商就該法警所接觸的場域進行全面清潔與消毒。

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