「澳洲完美生活」誆投資旅遊吸金2億…負責人、講師下場曝光

▲張姓男子創立「澳洲完美生活」公司，招聘講師延攬投資人吸金詐騙近2億，北院28日依法判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

張姓男子以「澳洲完美生活」公司名義，於2016年底對外招募投資人，依額度分為4種「完美」方案，投資金額越大、回饋越多，另有積分回饋，集到一定程度，可免費前往澳洲的合作渡假村，部分投資人陸續收到利息後加碼，卻漸漸收不到錢，更從來沒有會員真正去過渡假村，北院28日判張男3年7月、共犯王姓講師3年5月徒刑。

張男開設4種澳幣投資方案，分為「完美1000、5000、10000、30000」，依投資金額，每月可得回饋8、10、12、16%，其中現金、積分回饋各半，當積分累積到一定程度，就到澳洲渡假村接受免費招待。

「澳洲完美生活」旗下業務，招攬新會員投資「1000、5000」方案，可得5%推薦金，若為「10000、30000」方案，則可得8%推薦金，隨著吸金規模增長，開始有投資人收不到利息，甚至根本沒人去過渡假村，檢調接獲檢舉調查，才發現超過60人受害、吸金近2億元。

張男在大台北地區租辦公室，再聘請講師對外招攬，案件曝光後，王姓講師控訴也遭張男詐騙，卻在檢調調查金流等證據後，被抓到與張男是共犯，北院28日依法判刑。

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