德州「新禁墮胎令」惹議！　女高中生畢典致辭激動狂轟：不人道

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州一名女高中生史密斯（Paxton Smith），在畢業典禮上發表演講時，突然脫稿演出，狠評州政府即將在9月1日生效的墮胎禁令，讓現場演說的影片在網路走紅。

據《今日美國》等外媒報導，德州州長阿博特（Greg Abbott）在5月簽署了一項新的墮胎禁令，禁止州內女性在懷孕6週後墮胎，即使女性被性侵或亂倫成孕，都不例外。史密斯在畢業典禮上激動表示，當局在未經過女性的允許前，就奪走她們對身體的掌控權，是一種「讓人痛心且不人道」的行為。

▲史密斯在畢業典禮上的脫稿演講，讓現場演說的影片在網路走紅。（圖／翻攝自推特／@YeomansNBC5）

史密斯強調，女性懷孕6週之時，胎兒的心跳甚至有可能還無法被檢測，因此這麼短的時間，實在讓女性難以做出正確的決策，「我有夢想、希望和抱負，每個女孩都有，我們終其一生都在為我們的未來努力，但因為法律，我們的身體自主權就這樣輕易被剝奪」。

史密斯演講的影片曝光後，在推特、TikTok和YouTube引起瘋傳，就連演員席爾蔓（Sarah Silverman ）和前民主黨總統候選人希拉里（Hilary Clinton）都對她表示讚賞。史密斯在接受訪問時指出，自己突然變得有名讓她感到有點奇怪，不過她很感激民眾對此議題的關注，也希望更多人能站出來表達自己的立場。

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