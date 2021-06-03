長照機構打疫苗「確診繼續爆」　美專家曝1院內風險：危險的錯誤

▲美國長照機構居民的疫苗接種率高，但仍持續爆發零星疫情。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《美聯社》報導，雖然美國長照機構居民大多已完全接種疫苗，卻仍持續發生零星疫情；即使規模小了許多，發生頻率與嚴重程度降低，每周仍有數百人染疫病逝。美國醫療保健協會（AHCA）主席吉福德博士（Dr. David Gifford）指出，一些人認為，長照界施打疫苗後一切大功告成，但「這是一個危險的錯誤」。

報導引述聯邦單位數據指出，今年1月前2周，全美長照機構死亡病例高達1萬675，到了5月前2周，此數字降至472。此外，這些疫情主要必須歸咎於未接種疫苗的工作人員。

吉福德博士解釋，長照機構的居民流動性很高，「不論來自醫院或社區，許多人都尚未接種疫苗」。美國疾病管制與預防中心（CDC）也警告，長照機構職員接種率低落，增加院內疫情爆發的風險。

▲美國紐約92歲老婦葛洛莉雅（Gloria DeSoto）住在養老院，2020年6月僅能隔著玻璃和家人見面。（圖／達志影像／美聯社）

報導也引述CDC報告指出，肯塔基州一間養老院3月爆發變異毒株疫情，感染源頭是一名未施打疫苗的工作人員，因此儘管大多數居民已接種，卻仍釀成46例確診、3人死亡。病患包括26位居民和20位工作人員，其中18位居民和4位工作人員在疫情爆發前2周已充分接種，而病逝患者中2人沒有接種疫苗。

CDC最近另一份報告提及，芝加哥一間養老院的已接種者中，竟也出現類似的「突破性」（breakthrough）感染。

各方目前都正努力協助長照機構應對疫情，醫院積極趁著病患被送往長照機構前，確實施打疫苗，康乃狄格州衛生部發起「媒人行動」（Operation Matchmaker），分別聯繫養老院與藥局，確保新進居民與工作人員接種。

康州衛生部醫療保健感染計畫主任薇薇安博士（Dr. Vivian Leung）表示，有鑑於全國人力短缺，長照機構一直不願強制員工接種，「我們正努力與長照產業合作，加大施壓要求員工接種疫苗」。

▲葛洛莉雅直到2021年3月才能與家人近距離接觸，與女兒睽違1年多相擁。儘管如此，全美各地的長照機構仍持續出現零星疫情。（圖／達志影像／美聯社）

雅典娜醫療保健系統（Athena Health Care Systems）在麻州、羅德島州及康乃狄格州營運48間長照機構，行銷與傳播部門主任布朗（Tim Brown）指出，員工接種率目前大約5、6成，部分單位甚至高達80％。

布朗表示，如果員工確診，全機構將立刻封閉隔離並暫停探視，同時要求其他職員接受檢測，未接種疫苗的員工也會定期篩檢，「如果沒有其他病例，或者該職員在特定建物裡工作，我們才會允許未受影響單位如常開放探視」。

儘管如此，各長照機構面臨的疫情、規定與做法卻不相同。羅徹斯特居民潔寧（Jeannie Wells）時隔一年多，才在復活節前後再度見到93歲母親，但不久後，養老院一名員工確診，雖然並未爆發院內疫情，至今卻仍無法正常探視。她如今必須在層層防疫與監視之下進行探訪，但母親被隔離太久，已經認不出自己。

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