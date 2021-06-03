美國疫苗應「優先提供台灣」！　前川普官員曝3大原因

▲ 台灣先前捐贈口罩給疫情嚴重的國家。（圖／外交部推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣過去一年遏制新冠疫情有成，民眾未感受到施打疫苗必要性，近來社區感染爆發，疫苗困境頓時浮現。美國政治外交雜誌《國家利益》2日刊登評論指出，考慮到台灣曾贈送美國口罩、美中競爭及台灣半導體對美國經濟復甦的重要性，政府應優先將多餘疫苗提供台灣。

美國前總統川普、小布希政府高級顧問惠頓（Christian Whiton）以「台灣應成為美國疫苗外交對象」為題撰文指出，美國去年4月面臨第一波疫情時，有個國家以飛機送來200萬片高品質口罩，「這份來自台灣的禮物在美國過於仰賴中國防護裝備的危機逐漸顯現時到來。沒人知道在研究人員發現有效藥物與疫苗以前，台灣的捐贈之舉拯救多少醫護人員的性命。」

他表示，儘管地理位置鄰近中國，台灣仍成功控制疫情，加上大規模生產口罩的能力，使政府有信心與華府分享醫療物資。如今情況截然不同，台灣出現社區傳播，需要美國援助。儘管與美國、歐洲多國相比，台灣確診數字較低，但目前的封鎖狀態已對經濟帶來傷害，如同疫情早期的美國，且疫苗接種率不到1％。

惠頓將台灣疫苗困境歸咎於中國壓迫，說明台灣欲與德國公司BioNTech討論購買疫苗，卻因新聞稿使用「我國」二字，導致協議破裂。他指出，美國現任總統拜登已預告將多餘疫苗訂單轉移給有需要的國家，應優先考慮印太地區盟友，包括台灣、日本、澳洲、菲律賓及越南等接種率較低的國家。

他也認為，基於美中競爭局面，包括南海軍事對峙及在整個東亞、太平洋地區的軟實力之爭，美國也應優先向該地區分配疫苗。此舉不僅可削弱中國影響力，也將有助確保這些與中國抗衡的重要經濟體不會在他國經濟活動重啟之際，因封鎖而損失半年時間。

此外，惠頓指出，華府應向美國藥廠施壓，敦促釋出多餘疫苗並優先考慮台灣，尤其美國正值經濟復甦，缺少台灣半導體商品將帶來阻礙，可見疫苗捐台必要性，同時還能加強美國與盟友關係。

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