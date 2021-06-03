基隆確診清潔隊員「曾去內湖、中和」！成功市場結案明復業

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市今（3日）新增4例本土個案，稍早市府召開防疫記者會，市長林右昌除了說明4例個案狀況以及昨日18例個案情形，也宣布小姑娘指標個案（案3835）目前已出院，市府辦理的四項專案「小姑娘小吃店、快樂城小吃店、成功市場、安樂果菜市場」正式結案，而成功市場明日將復業。

林右昌說明，昨日18例本土個案，其中13例為原本是先前確診案的接觸者，因此已在市府匡列居家隔離名單中，因此無進一步向外擴散的風險；另外5例有3名是長者，活動力低，正在匡列追蹤是否為家人間的感染；1例是清潔隊員，個案自述有台北內湖、新北中和活動史，目前仍在進一步疫調中；1例是在台北就醫的女性，篩檢後確診，而其丈夫在今日確診。針對上述個案，林右昌也說，因公布的個案大多已居家上班、上課，沒有什麼外出的足跡。

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林右昌也說，市府最擔心的四個個案「果菜市場、成功市場、小姑娘小吃店、快樂城小吃店」，經採取快速精準打擊、從嚴擴大匡列的積極防疫措施，風險管理得宜，都制約在家庭群聚的範圍內， 沒有進一步擴散，其中包括果菜市場匡列採檢對象，全部陰性。此外，小姑娘小吃店的指標個案（案3835），也已經出院，因此四個專案正式結案，而成功市場也將在明天復業。

▼小姑娘指標個案出院。（圖／基隆市政府提供）