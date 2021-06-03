佛洛伊德案主嫌刑期爆爭議　檢方「震驚良心」求判30年

▲白人警察蕭文（Derek Chauvin）。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

「佛洛伊德事件」主嫌、白人警察蕭文4月遭判2項謀殺罪與1項過失殺人罪，最終聽證會將在6月25日舉行，屆時決定確切刑期，而明尼蘇達州檢查官3日要求法官加重判處30年重刑，聲稱蕭文行為「震驚國家的良心」，蕭文辯護律師則反駁，他的乾淨背景等應是緩刑考量之一。

明尼蘇達州檢查官提交的文件中，重申法官卡希爾（Peter Cahill）初審的4項加重因素，包括濫用職權、虐待受害者、與另外3人一同行動、在兒童面前犯罪，望能給予法官更多裁定權，加重明尼蘇達州政府量刑指南，要求判下30年重刑。

檢察官表示，蕭文的行為「震驚國家的良心」，任何判決都無法改變他帶給受害者、其家庭與社會所帶來的創傷，只有高達30年的刑期才會是個「合理解釋」，而法院判決必以身作則，「沒有人能凌駕法律之上，也沒有人該被壓制法律之下。」

蕭文辯護律師納爾遜（Eric Nelson）反駁，不論是蕭文的背景、從未有過犯罪紀錄、對緩刑的服從與親友支持等，都應被納入減緩徒刑考量。他強調，蕭文犯下的是個「善意的錯誤」，更是「破碎體系」下的產物。

主嫌蕭文（Derek 蕭文）經過1年審理與調查後，在4月20日遭判定2項謀殺罪與1項過失殺人罪，旋即入獄。聽證會將在6月25日舉行，屆時決定蕭文刑期，由於沒有前科，據明尼蘇達州量刑準則，蕭文將面臨12年半的服刑，而法官可判刑10年8個月至15年間。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭警察懷疑使用假鈔而逮補，事發影片顯示其面朝下趴在地上，脖子被警察蕭文跪壓束縛，時間持續9分29秒，過程中不斷呼救「我不能呼吸了，拜託，我不能呼吸了」，隨後窒息身亡，引發全美「黑人生命也很重要」系列示威暴動。