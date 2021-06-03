產科醫學會建議孕婦打mRNA疫苗　指揮中心：與專家諮詢小組討論

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土病例一個月內暴增數千例，但孕婦對於施打與否仍有風險顧慮。台灣周產期醫學會發布最新共識，建議若能選擇廠牌，應該優先考慮mRNA疫苗。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，初步臨床試驗有確認安全性，會再與專家諮詢小組討論是否把青少年與孕婦列入施打對象。

台灣周產期醫學會日前邀請產科專家凝聚孕婦接種新冠疫苗共識，除了提醒孕婦接種前應與醫師討論接種疫苗的利益、風險外，更建議如果能選擇廠牌的話，應該優先考慮這兩支疫苗。

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學會指出，相較於沒有感染的孕婦來說，孕婦感染新冠肺炎後會有比較高的風險惡化成重症、發生早產、以及新生兒入住加護病房。根據國外逾3萬例孕婦接種新冠肺炎疫苗的臨床經驗，在孕期任何階段接種疫苗，並不會增加流產、胎兒畸形、早產、胎死腹中、或其他妊娠併發症的風險。

學會也建議，研究顯示，現有的疫苗都能夠提供適當的免疫保護力。基於迄今已發表的安全性報告，孕婦接種新冠肺炎疫苗，如果有選擇的話，建議優先考慮mRNA疫苗（輝瑞/BNT或莫德納）。不過，孕婦接種疫苗前，應與醫師討論接種疫苗的利益、風險、以及注意事項，並理解相關醫療指引可能因新的醫學證據而做調整。

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