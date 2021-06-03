快訊／新北高風險區「紫爆」　侯友宜：28重熱里民快去篩檢！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布全國新增585例確診，其中新北市265例最多。新北市長侯友宜表示，目前是最關鍵時刻，務必要與疫情持續對抗，宣布熱區防疫中心與確診數下降的時間點相關，因此絕對不能鬆懈，他強調，新北市居住於28個重熱里的居民，「趕快去快篩檢」！

侯友宜指出，近日比對分析，只要在低度活動的規範中稍有放鬆，確診數就會往上飆，因此他重申，他壓力與市民都很大。前幾天只會中心說疫稍有舒緩，市民們很開心就忍不住出來走動，但是新北市沒這個本錢，仍在對抗當中。今日也新增蘆洲區、汐止區、樹林區、淡水區、泰山區、林口區、五股區、三峽區8區列入高風險熱區。

至於重熱里不公布引發質疑，副市長劉和然指出，請跟里長聯絡，廣播是里長的工作之一，如有設備老舊狀況，可與市府聯繫申請汰換，不公布主因就是為了避免造成恐慌與標籤化。

針對疫情稍緩後又上升，侯友宜強調，近3天確診疑似感染源的600百筆資訊中，家人親屬高達40％，職場站16.38％，14.91%為不明感染源，因此他強調未來兩週勿探親、聚會，避免跨家庭群聚。

侯友宜指出，只要在低度活動的規範中稍有放鬆，確診數就會往上飆，因此他重申，他壓力與市民都很大。前幾天只會中心說疫稍有舒緩，市民們很開心就忍不住出來走動，但是新北市沒這個本錢，仍在對抗當中。

▼0603新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday，點圖可放大）





此外，侯友宜也警告林口﹑中永和、土城、蘆洲、汐止，確診數字有在上升中，務必要落實防疫。侯友宜也公布各區累計數量，板橋947例，中和677例，三重500例，新莊369例，永和334例，土城320例，新店220例。

國內新增366例確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

▼新北市確診區風險值上升趨勢 。（圖／翻攝直播）

▼新北市熱區風險里0603。（圖／翻攝直播）