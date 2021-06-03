　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直擊北投市場「類解封」排隊人龍　攤商改賣防疫面罩死裡求生

▲▼北投市場。（圖／記者黃宥寧攝）

▲直擊3日北市北投市場，仍有許多故民眾前往買菜，湧現排隊人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市經調查確診者足跡時發現，有8成都在菜市場，各縣市祭出到菜市場買菜得看身分證尾數，但北市未跟進。3日12時許，記者直擊北市北投市場，發現仍有菜攤湧現婆媽買菜排隊人龍，且檯面上的菜也遭摸來摸去，萬一前一位顧客是確診者恐有遭傳染可能；更有人將現場畫面PO上社團，有網友驚「解封了嗎？」

記者3日12時許，前往北投市場，走一圈發現人潮確實比過往略有減少，但仍有民眾聚集在該菜攤前挑菜，菜一把又一把拿起查看，往一旁看，更有好幾位民眾拿著菜排隊結帳。

▼網友驚訝留言表示，解封了嗎。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

▲▼ 網友驚解封了嗎。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

▲▼ 網友驚解封了嗎。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

雖然菜攤相當熱鬧，但有些非民生必需品的攤販相當冷清，甚至無奈的收攤。但再往前走，發現有兩攤攤販，桌上擺「防疫防飛沫防護面罩及護目鏡」攤販陳小姐受訪表示，她原本是賣衣服的，因為疫情衝擊下，生意相當差，但為了生計她向藥局批發面罩及護目鏡拿到市場來賣。

原本從事賣衣服的陳小姐，因生意不好並向藥局批發面罩來市場販售。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 北投市場賣面罩。（圖／記者黃宥寧攝）

記者在一旁觀察，確實有許多婆婆媽媽會上前來問價格，生意相當不錯。陳小姐表示，第一天販賣時就有阿姨跟她說「我不會上網買東西也怕被騙，好險妳有在賣。」她向記者直白說「我不想趁機哄抬價格」她跟藥局批發價是40元，但她只賣50元，只賺10元，3天下來多2-3000元收入，不無小補，同時她也感嘆說，不知道這疫情什麼時後才能結束，什麼時後才能恢復正常生活。

潔淨齒縫一手搞定

600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

確診者趴趴走害人染疫亡　恐構成殺人罪...律師提1關鍵

 

ET快訊
疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中回應了
八大行業、KTV也能申請紓困！　員工每人最高4萬元
國產疫苗確定將解盲！　時間點曝光
2起重機被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝
小英給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭
砍傷護理師確診男「狂吐痰大鬧」　陳時中：轉送戒護病房
快訊／只有郭台銘文件完備！　陳時中：沒有人買得到
天天到病榻前打氣...老伴確診離世卻拒見最後一面　原因令人心
快訊／京元電39確診擴散！苗栗+34僅次雙北　網譏：縣府還在
長照機構確診破百例！　已180人染疫
苗栗增34例「都是京元電群聚」　陳時中：7000多員工篩檢中
年輕人染疫比例增至25%！　陳時中嘆：防疫鬆懈
疫情出現新高峰！　陳時中警告：端午連假不要返鄉
今公布583例本土「新北265最多」　各縣市分佈曝光
鬆懈了！今增583例本土　陳時中：年輕人染疫增加
今增17死！　40多歲女確診8天往生
快訊／今增585確診「364本土、219校正回歸」　陳時中：
LIVE／台灣已和嬌生建立窗口　陳時中最新說明
五股里長打完疫苗還確診！　妻子也發燒中鏢
台鐵列車長確診！　篩檢陰性PCR又轉陽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2起重機要價6億被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝

小英給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭　警蒐證開罰

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起送醫搶救仍不治

松山之亂調查報告出爐　議員李傅中武喬「握手和解」戲碼

捷運搶座輸了「嘖」一聲　短裙辣妹怒告他性騷擾

直擊北投市場「類解封」排隊人龍　攤商改賣防疫面罩死裡求生

台南又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警：已經宣導那麼久了

五股里長打完疫苗身體不適…妻子竟跟著發燒！雙雙確診：超無奈

賭博性娃娃機藏地下室偷營業　賭客、負責人開罰送辦

完全狀況外！花蓮男未戴口罩闖大賣場　警急攔開單送裁罰

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

2起重機要價6億被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝

小英給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭　警蒐證開罰

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起送醫搶救仍不治

松山之亂調查報告出爐　議員李傅中武喬「握手和解」戲碼

捷運搶座輸了「嘖」一聲　短裙辣妹怒告他性騷擾

直擊北投市場「類解封」排隊人龍　攤商改賣防疫面罩死裡求生

台南又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警：已經宣導那麼久了

五股里長打完疫苗身體不適…妻子竟跟著發燒！雙雙確診：超無奈

賭博性娃娃機藏地下室偷營業　賭客、負責人開罰送辦

完全狀況外！花蓮男未戴口罩闖大賣場　警急攔開單送裁罰

骨折才剛好！　林昀希《驕女》踩彈珠滑倒「跪坐在地」畫面超驚險

護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

王俐人私廚月虧20萬！　改賣便當「1天1個也接單」：不知能不能撐過來

ICU患者慘況曝！插管前禱告、與家人視訊　醫護：挺不過去就是訣別

《Free Fire》WS2021SG破全球電競賽事紀錄　同時觀看人數突破540萬人

疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中：現在還言之過早

防疫也要顧食安！　豬牛原料原產地查核標示3578件都合格

紓困金「八大行業、KTV業者也能申請！」　補貼員工每人最高4萬元

NASA宣布兩項新任務　深入「硫酸雲」直探金星發燒的秘密

逾90％輿論挺供台疫苗　日媒列5原因：謝長廷促進了台日相互理解

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

台江大道魚塭夫妻慘死　女兒到場哭癱

快訊／台江大道再傳死亡車禍！　2車撞擊爆炸3人成焦屍

台江大道車禍！「娃娃機械爪小開」慘死

土城養護中心33人確診！越籍女求救卻被刪文

驚悚畫面曝！貨輪撞高雄港陽明碼頭

29歲男駕千萬麥拉倫車禍！2車爆炸3人成焦屍

五股里長打完疫苗　4天後跟妻子雙雙確診：超無奈

桃園妹想當演員被性侵　卻在摩鐵開直播1小時

性愛趴直擊女友激戰6人　男：度過難忘20歲

養護中心33人染疫　8確診看護「塞同一間」等死

快訊／士院法警提解人犯　下午接獲確診訊息

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

更多熱門

相關新聞

雲林首創科技人流群聚偵測　監控防疫高危險區

雲林首創科技人流群聚偵測　監控防疫高危險區

新冠狀病毒本土疫情嚴峻，雲林縣長張麗善今(3)日宣布縣府率先使用「訊號雲」的概念，結合縣府日前推出的「雲林縣數位縣民平台Nubi APP」，運用科技即時偵測人流，並於Nubi APP上公開人流聚集資訊，讓民眾檢視傳統市場目前人群聚集情形，避開人潮群聚時間前往，降低群聚感染風險。

快訊／朱學恒送花籃給柯文哲

快訊／朱學恒送花籃給柯文哲

委託購買65萬劑疫苗　花蓮與盛弘醫藥簽MOU

委託購買65萬劑疫苗　花蓮與盛弘醫藥簽MOU

屏縣6.4萬人符合紓困資格　6月4日入帳

屏縣6.4萬人符合紓困資格　6月4日入帳

關鍵字：

台北市柯文哲北投菜市場民眾疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面