直擊北投市場「類解封」排隊人龍　攤商改賣防疫面罩死裡求生

▲直擊3日北市北投市場，仍有許多故民眾前往買菜，湧現排隊人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市經調查確診者足跡時發現，有8成都在菜市場，各縣市祭出到菜市場買菜得看身分證尾數，但北市未跟進。3日12時許，記者直擊北市北投市場，發現仍有菜攤湧現婆媽買菜排隊人龍，且檯面上的菜也遭摸來摸去，萬一前一位顧客是確診者恐有遭傳染可能；更有人將現場畫面PO上社團，有網友驚「解封了嗎？」

記者3日12時許，前往北投市場，走一圈發現人潮確實比過往略有減少，但仍有民眾聚集在該菜攤前挑菜，菜一把又一把拿起查看，往一旁看，更有好幾位民眾拿著菜排隊結帳。

▼網友驚訝留言表示，解封了嗎。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

雖然菜攤相當熱鬧，但有些非民生必需品的攤販相當冷清，甚至無奈的收攤。但再往前走，發現有兩攤攤販，桌上擺「防疫防飛沫防護面罩及護目鏡」攤販陳小姐受訪表示，她原本是賣衣服的，因為疫情衝擊下，生意相當差，但為了生計她向藥局批發面罩及護目鏡拿到市場來賣。

▼原本從事賣衣服的陳小姐，因生意不好並向藥局批發面罩來市場販售。（圖／記者黃宥寧攝）

記者在一旁觀察，確實有許多婆婆媽媽會上前來問價格，生意相當不錯。陳小姐表示，第一天販賣時就有阿姨跟她說「我不會上網買東西也怕被騙，好險妳有在賣。」她向記者直白說「我不想趁機哄抬價格」她跟藥局批發價是40元，但她只賣50元，只賺10元，3天下來多2-3000元收入，不無小補，同時她也感嘆說，不知道這疫情什麼時後才能結束，什麼時後才能恢復正常生活。

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