郭台銘買BNT遲早見分曉　她點破這個問題才是「民怨」來源

▲德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

政治中心／台北報導

鴻海創辦人郭台銘購買BNT疫苗所掀起的爭議，持續受到關注與討論。資深媒體人黃光芹3日表示，郭台銘是府方高層、經濟部長王美花、民進黨立院黨團柯建銘和三方合約(含政府)授權下，出錢出力為台灣奔走第二軌的正規軍，現在卻看見有大量所謂內幕報導開始「殺」郭台銘，郭台銘成不成遲早會見分曉，但台灣有沒有疫苗可打，才是民怨的來源。

郭台銘擬買500萬劑BNT疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，還缺原廠授權書。對此，郭台銘辦公室回應，等釐清資訊再向外界回應。

稍早前，台北市議員游淑慧則是爆料指出，「買方需要的是保證書、說明書，而不是授權書」， 她也砲轟衛福部自己在2016年9月8日制訂了「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，關於在緊急公共衛生情事之需要時，可以申請核准製造或輸入之藥物，哪裡有規定要授權書的？

事實上，從郭台銘宣布要買BNT疫苗後，無論在媒體或網路上都可看到支持、反對、質疑的不同聲音。對此，資深媒體人黃光芹3日以「買賣不成情義在」為題，在臉書發文發表評論。

黃光芹表示，她昨晚也看見有大量所謂內幕報導開始「殺」郭台銘，內容未盡真實，用的還是中國認知戰那套，消息來源可想而知，勢必帶起風向。國民黨的部分縣市長和張亞中，毫無疑義又當了豬隊友；但郭台銘不是。





▲鴻海與永齡基金會送件專案申請疫苗進口。（圖／郭台銘辦公室提供）

黃光芹說，郭台銘是府方高層、經濟部長王美花、民進黨立院黨團柯建銘和三方合約（含政府）授權下，出錢出力為台灣奔走第二軌的正規軍，試圖透過上海復興董事長郭廣昌的人脈，牽成德國原廠能與政府成局，怎麼可以倒過來抹紅他，說他是接受北京指令，想倒即將過期的中國貨。

對於郭台銘方面送給食藥署審查的文件，黃光芹指出，8項條件中，光是冷鏈系統，都要郭台銘單兵徒手完成，政府豈能䄂手旁觀？原廠授權書若屬必要，衛福部長陳時中說要協助，能怎麼協助？你可以說，中國施壓德國不賣疫苗給台灣，也有律師探討跨國買賣中政府必然扮演的角色。因此，郭台銘出手，絕對是困難重重，但如果是北京下指令，郭廣昌幹嘛要失聯？

黃光芹表示，郭台銘在聲明中早說榮辱自負，但若買賣不成，背上還插滿刀，被挾來配菜，對郭台銘來說並不公平，誰出的手？大家心知肚明，「郭台銘成不成，遲早會見分曉，政府成不成，台灣有沒有疫苗可打，才是民怨來源」。

▲AZ、莫德納、BNT、國產疫苗受試人數比較。（圖／指揮中心提供）