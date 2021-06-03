快訊／日本擬提供台灣AZ疫苗、國內疫情再升溫？　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續，這一波疫情不到一個月累積確診本土病例已經突破八千，死亡逾百。中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布將於下午2時由指揮官陳時中主持記者會，說明疫情防治與作為。國內取得疫苗波折不斷，雖然規劃大規模接種計畫，但疫苗是否到位還有待觀察，除陸續有團體表達捐贈疫苗意願，日方更表示將於6月下旬將3千萬劑AZ疫苗供應給COVAX及台灣，相關內容預期將於記者會中說明。

根據《日本經濟新聞》報導，菅義偉2日晚間透過視訊，出席COVAX疫苗高峰會議時，表示由於日本暫時沒有提供國民公費接種AZ疫苗，因此決定把已確保的3千萬劑AZ疫苗供應給COVAX機構及台灣，給予台灣的部分原則上會是直接提供。

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至於企業團體捐贈疫苗，鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘1日表明要採購德國BNT疫苗500萬劑，但陳時中昨表示，資料算是很齊全，就是沒有看到原廠授權書。除了永齡基金會外，佛光山、慈濟也相繼表態願意協助洽購。然而，國際佛光會提議進口50萬劑嬌生疫苗，嬌生公司隨後卻發表聲明強調，只與政府機構協商相關事宜，佛光山將與嬌生洽談，應於今日會有結果。

國內這波本土疫情原本看到下降趨勢，不過昨天單日新增病歷包含本土與校正回歸又有549例，陳時中也坦言，案例比較多，疫情並沒有往下降。