3+11竟無會議記錄　王世堅怒嗆衛福部：幽靈做的決定嗎？

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

指揮中心放寬機師隔離檢疫期「3+11」被視為防疫破口，事後疾管署回應該場會議沒有做成會議記錄。對此，民進黨台北市議員王世堅怒批，那麼重大的事情怎麼可能沒有會議記錄，「難道是幽靈做的決定嗎？」

王世堅2日在政論節目《平論無雙》表示，台北市政府隨便拆違建小廁所也會有會議記錄啊，大小事都要有會議記錄，更何況放寬機師檢疫措施3+11那麼重大的事，「沒有會議記錄，那誰做的決定？幽靈做的決定嗎？那我要請道士去衛福部驅魔了」。

王世堅強調，「衛福部誰做的那個好事，誰放寬3+11，到時候政府一定追究，一個也跑不掉」。

監察院將就會議未做成會議記錄申請自動調查。對此，陳時中表示，很多時候無法走會議記錄，但都會走完整公文程序，有時候是跟著會議記錄來走公文，有時會議開完馬上就來批公文，行政上不完備，確實每天案件非常多，要請監委見諒。

▼疾管署回應機師管理。（圖／記者翻攝）



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