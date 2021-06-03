屏警榮譽志工大隊長捐贈測溫消毒機　內埔警窩心

▲屏東縣政府警察局志工榮譽大隊長郭亮文（左二）捐贈內埔警分局測溫消毒機 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局志工榮譽大隊長郭亮文感謝警察同仁在前線的防疫辛勞，捐贈測溫消毒機給內埔警分局，配置在各分駐（派出）所；而各所的額溫槍，則可滾動式調整予勤務同仁使用，以確保執勤安全。

▲▼測溫消毒機。

郭亮文榮譽大隊長有感於警察同仁於第一線工作，民眾至駐地洽公的民眾又形形色色，若能將該測溫消毒機普及於各警察駐地，免接觸更安全；於是加碼補足，於2日下午致贈8組消毒機予分局，使各分駐（派出）所、交通小隊均能配置，提供該消毒機供民眾更方便使用。

郭大隊長說，由於疫情的延續，導致廠商的訂單「大塞車」，遲未能交貨，心理的壓力頗大，伊希望能迅速的將防疫設備送到分局，讓同仁能安心執勤，也能執勤安全。

她並表示，對於他機關警察同仁的染疫，深感不捨；再加上波麗士站在第一線協助防疫，社會大眾均表肯定，因此希望以自己的方式，表達「挺警察」的心意。

分局長蔡耀順盛讚郭榮譽大隊長「用心良苦」，表示郭大昔日擔任志工大隊長，出力又出錢，在4年的大隊長任內，處處可見郭大帶領志工團隊的身影。郭大目前擔任屏警之友會常務理事，對於警界的付出，可說是不遺餘力。

►Her今天推出「負離子陶瓷吹風機」市價1280元，特價999元