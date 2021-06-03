醫療量能緊繃「現在勉強撐著」　陳玉鳳批：中央說謊只想安定民心

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，許多醫護紛紛在網路發出求救信號，表示忙到快瘋掉了，卻還遭到病患不合理對待，新北雙和醫院、台北聯合醫院仁愛院區日前甚至發生暴力事件。對此，護師工會理事長陳玉鳳表示，護理師已經人手不足了，中央說謊只是想安民心，若緊繃的情況持續下去，未來恐會出現離職潮。

根據《中時新聞網》報導，陳玉鳳直言，中央政府說謊，一直說醫療能量足夠，讓她覺得政府只是想安民心，顯示政府對於民眾及疫情做得很好，但實際情況卻不是這樣，目前的情況就是人力不足，北部現在相當緊繃，多數人都在勉強撐，南部則沒有這麼多病患，但政府不能只看綜合數，就說醫療能量足夠。

她也談到近期的病患攻擊護理師事件，除了譴責惡意攻擊的刁民外，也指出現在護理師的工作環境糟糕，經常遭到病患或家屬的不友好對待，護理人員長期受到壓榨，工作風險高卻薪資待遇低，已經有許多的護理人員瀕臨崩潰，政府若再不祭出任何措施改善，未來恐會出現離職潮。

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▲陳玉鳳在臉書直播，替受傷的護理師抱不平。（圖／截自陳玉鳳臉書）

雙和醫院護理師被確診病患砍傷事件發生後，陳玉鳳其實就有在個人臉書直播，替受傷的護理師感到委屈，也批評指揮中心完全看不到第一線護理人員的需求，「我們護理人員被刺傷了，希望讓大家知道現在護理人力很不足，不足到我們第一線人員都唉唉叫」。

她說，指揮中心每天開會只會報人數，政府每天都在講醫療量能足夠，重點就是醫療量能已經幾近匱乏，結果還有人把護士鈴當服務鈴，甚至故意朝著護理師咳嗽、攻擊護理師，拔掉護理師面罩，說出「要死一起死」等，氣得她大罵「你要死你自己去死啦，真的是混帳王八蛋，為什麼要欺負我們這些護理人員」。

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