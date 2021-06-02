疫情下醫護遭醫療暴力！指揮中心修法保障　全力補助休養期間薪資

▲雙和醫院護理師遭砍。（圖／記者陳雕文攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情緊繃，陸續傳出確診者引發醫院暴力事件，雙和醫院甚至有護理人員遭到砍傷。指揮中心今（2）日晚間發佈新聞稿表示，將修正《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》，將醫護人員執行防疫工作時遭受暴力所生損害納入得補助事項。相關防疫醫護人員的傷病，亦會由中央全力補助治療與休養期間的薪資。

指揮中心表示，雙和醫院有護理人員遭受暴力致傷事件，行為人已嚴重違法，檢警已積極發動公權力偵辦，追究行為人之民、刑事責任。醫療機構在疫情期間擔負起重要任務，傾全力照護病患、搶救生命，衛生福利部今（2）日針對此違法行為亦嚴厲譴責，強調該行為不管在平時或疫情期間都不應存在，於法將予以嚴懲，亦會強化醫院及醫護之安全，保障醫護權益。

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發言人莊人祥表示，《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》過去主要針對因執行防疫工作時「感染第五類傳染病」致傷病、死亡時進行補助，修正辦法後，疫情期間所發生之醫療暴力事件，衛福部基於對傷者慰助，將醫護人員執行防疫工作時遭受暴力所生損害納入得補助事項。相關防疫醫護人員的傷病，亦會由中央全力補助治療與休養期間的薪資。