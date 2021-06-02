　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

▲▼悶壞趴趴走？ 花蓮警攔違闖景區 「雙北開車來的」。（圖／東森新聞）

▲違規也要出門旅遊，民眾狂闖宜花風景區，警抓到全開罰 。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

本土新冠疫情嚴峻，全國三級警戒延長，大部分旅遊景點已經封閉，不過仍有民眾不甩規定「堅持出門旅遊」，像是花蓮警方日前在秀林鄉翡翠谷、三棧溪發現有人硬闖管制區玩樂，宜蘭清水地熱園區一樣有民眾違規。警方詢問後發現，違規民眾均來自雙北地區，後續全部都依法開罰。

花蓮縣吉安分局銅門派出所28日下午接獲民眾報案，有民眾闖入秀林鄉翡翠谷警戒管制區域，員警趕到現場後，確實找到2名從新北開車到此遊玩的男女，對方看見警方後表情也相當尷尬，最後依2人無視三級警戒規定，擅闖公告的管制區域內，函報主管機關開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了翡翠谷，花蓮新城分局28日一樣接獲民眾通報，指稱有陌生的車輛停在私人土地，疑似是有遊客跑到三棧溪管制區內遊玩，後續一樣直接函報主管機關裁處。

不僅花蓮縣，宜蘭縣各景區也多次發生有民眾在三級警戒後，違規跑進管制區玩樂。宜蘭警方日前就在大同鄉清水地熱園區發現，有7人相約開車旅遊，其中4人來自雙北地區，甚至有人還沒有戴口罩。

台灣目前處於疫情緊張之際，每天新增確診均超過百人，民眾防疫千萬不能心存僥倖。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
大胃王男星昏迷「送醫不治」　家屬上網痛籌喪葬費
莫德納宣布：將生產「劑量減半」疫苗　可預防變種病毒感染
爆「開夜診」替上百VIP接種疫苗　雙和醫院回應了
花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要
插管確診病患遭「飛沫噴濺」　急診醫採檢出爐：我欠陳時中一條命
幕後／侯友宜為何喊出9月群體免疫？　關鍵曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要

插管確診病患遭「飛沫噴濺」！急診醫採檢出爐：我欠陳時中一條命

疫情下醫護遭醫療暴力！指揮中心修法保障　全力補助休養期間薪資

擔心傳染病毒...「超暖北北」讓醫師淚崩了：等出去我再吃飯

疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

業績狂掉9成！老闆娘霸氣「煮火鍋送醫院」：外送員不敢來，我來

確診死亡秒被火化…家屬留遺憾崩潰　陳時中回應了：沒規定要火化

護理師遭砍傷陳時中致歉　剛動完刀的她暖回「一句話」讓人超不捨

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要

插管確診病患遭「飛沫噴濺」！急診醫採檢出爐：我欠陳時中一條命

疫情下醫護遭醫療暴力！指揮中心修法保障　全力補助休養期間薪資

擔心傳染病毒...「超暖北北」讓醫師淚崩了：等出去我再吃飯

疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

業績狂掉9成！老闆娘霸氣「煮火鍋送醫院」：外送員不敢來，我來

確診死亡秒被火化…家屬留遺憾崩潰　陳時中回應了：沒規定要火化

護理師遭砍傷陳時中致歉　剛動完刀的她暖回「一句話」讓人超不捨

快訊／士院淪陷！1法警提解人犯　下午竟接獲確診訊息

台北電影節延後舉辦！10位「非常新人」先曝光　單月收236件報名

AZ副作用太強不敢打？　台大醫蒼藍鴿曝：輝瑞、莫德納會更不舒服

「一個寵、一個崇拜」　情侶感情越來越好的５個小秘訣

在家多久沒洗頭？Ella誠實招認　「驚人天數」粉絲傻眼：怎能忍？

被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

棒協棄賽5搶1　吳思賢：可惜！未來再一起拚戰

莫德納宣布：將生產「劑量減半」疫苗！可以預防變種病毒感染

媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

居臣氏祭出超強防疫優惠　600件商品買一送一、滿額現折300元

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

一張圖看「打得到疫苗嗎」　這2類還要等

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」

即／抓到了！仁惠醫院總務釀院內＋賭場8感染

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

確診男砍3護理師　女兒道歉了

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

「郭台銘犯了老毛病」　美國大學教授揭買疫苗真相

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面