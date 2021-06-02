疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

▲違規也要出門旅遊，民眾狂闖宜花風景區，警抓到全開罰 。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

本土新冠疫情嚴峻，全國三級警戒延長，大部分旅遊景點已經封閉，不過仍有民眾不甩規定「堅持出門旅遊」，像是花蓮警方日前在秀林鄉翡翠谷、三棧溪發現有人硬闖管制區玩樂，宜蘭清水地熱園區一樣有民眾違規。警方詢問後發現，違規民眾均來自雙北地區，後續全部都依法開罰。

花蓮縣吉安分局銅門派出所28日下午接獲民眾報案，有民眾闖入秀林鄉翡翠谷警戒管制區域，員警趕到現場後，確實找到2名從新北開車到此遊玩的男女，對方看見警方後表情也相當尷尬，最後依2人無視三級警戒規定，擅闖公告的管制區域內，函報主管機關開罰。

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除了翡翠谷，花蓮新城分局28日一樣接獲民眾通報，指稱有陌生的車輛停在私人土地，疑似是有遊客跑到三棧溪管制區內遊玩，後續一樣直接函報主管機關裁處。

不僅花蓮縣，宜蘭縣各景區也多次發生有民眾在三級警戒後，違規跑進管制區玩樂。宜蘭警方日前就在大同鄉清水地熱園區發現，有7人相約開車旅遊，其中4人來自雙北地區，甚至有人還沒有戴口罩。

台灣目前處於疫情緊張之際，每天新增確診均超過百人，民眾防疫千萬不能心存僥倖。

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