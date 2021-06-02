外送員月入8萬被家人勸「換正規工作」　過來人曝「2原因」

▲台灣疫情爆發，外送訂單也跟著暴增。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

全台本土疫情嚴峻，大部分民眾多待在家中減少不必要出門，也讓外送訂單大增。一名外送員在網路分享，自己一個月就可領到8萬多元的薪水，不過卻被家人苦勸轉換跑道，「投正規公司履歷」，讓他相當困惑。對此，許多網友紛紛發表看法，甚至有過來人揭露了「2大重點」，直呼「真的很重要」。

一名外送員在Dcard以「薪水的落差」為題發表文章表示，自己從「野雞大學」畢業後，就開始跑外送，自認為是很安分的外送員，平均月薪都有5萬以上，加上是新北人，最近大家都不敢出門，在家訂外送，訂單量大，這幾個月跑都有7萬以上。

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原PO指出，這樣的薪水似乎仍無法讓家人安心，最近一直苦勸他轉換跑道，希望他好好待在家投正規公司履歷，讓他相當疑惑，「我不太懂，外送公司也算正規公司吧？而且現在很難找到薪水比我現在高的工作，現在一個月領7至8萬，要我投一般公司，領2.7萬至3萬多的薪水，說實在落差真的有點大。」詢問網友「該怎麼跟家人溝通或是調整自己？」

文章一出，馬上就吸引不少網友關注，其中有過來人就分享「發展性」和「穩定性」的重要性，「我覺得薪水是一大重點，但是職稱以及成長性也真的很重要。如果一間公司你待個5年也可以5萬，那我寧願從那間公司重頭開始，畢竟如果要結婚，我覺得發展性及穩定性很重要。」

▲網友認為，工作的「發展性」和「穩定性」很重要。（示意圖／路透）

這名網友表示，「沒有歧視意味，但是刻板印像來說，如果去女方家做客提親，光是對方問你做什麼工作，感覺會被扣分。你爸媽會這麼想，表示女方爸媽也會這麼想。」他總結，「這個行業取代性高，隨便一個年輕人有車都能做。你做到35-40歲，到頭來一身技能都沒學會。」

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