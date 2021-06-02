民進黨提證據反擊3質疑：藍營搜尋引擎壞了？一直搜不到正確訊息

▲民進黨發言人周江杰。（資料照／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨連日拋出「國外疫苗受試人比台灣少」、「外國疫苗真的沒經過三期就緊急授權？」及「國產疫苗沒經三期就可全民施打」的三大疑問，民進黨發言人周江杰2日附上食藥署新聞與查證報導反擊，請藍營檢查一下搜尋引擎是不是壞了，一直找不到正確訊息。

周江杰表示，國民黨連日一直用錯誤的資訊來誤導國人對於國產疫苗的觀感，但去年國民黨立委蔣萬安及前立委陳宜民曾召開記者會，大力支持國產疫苗，說政府應該要提供更多預算、支持疫苗研發縮短時程、加速程序、減少臨床試驗人數。

周江杰倫說，為何國民黨完全忘記過去自己說過的話，說話前後矛盾，難道國民黨這樣政治操作，就是要打擊防疫團隊嗎？

接著，周江杰也就國民黨近日的三大質疑，一一回擊。首先，有關藍營質疑「國外疫苗受試人數真的比台灣少嗎？」一事，他表示，衛福部食藥署（TFDA）新聞稿就指出，5月31日指揮中心記者會公布國際3大疫苗廠第1、2期臨床試驗人數，為廠商向美國、歐盟或台灣申請緊急使用授權時提供的數字，非所有臨床試驗總人數。

此外，周江杰表示，疫苗臨床試驗人數是一個不斷滾動式修正的數值，廠商為不同的研究目的，在取得緊急使用授權後，仍會持續執行額外臨床試驗，因此，疫苗研發過程會累積多項試驗，持續追加試驗人數。

周江杰說，食藥署這樣清楚的事實說明，就是不希望國人被特定政黨、政治人物誤導，拿後續滾動的三期試驗人數，來混淆國際疫苗在二期試驗階段獲得緊急授權時的試驗人數，來扭曲事實。

他強調，也有媒體查證，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中，也可以看到，其二期試驗的收案人數也是600多人，證實陳時中部長所提的國際數據是沒有問題。

另外，有關藍營質疑到底「外國疫苗真的沒經過三期就緊急授權嗎？」、「國產疫苗沒經三期試驗可以給全民施打嗎？」周江杰表示，中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科李秉穎醫師昨天在接受訪問時也清楚說到，疫情指揮中心說輝瑞、莫德瑞沒有完成第三期，這是對的，目前現在世界上的COVID-19疫苗，都在完成三期前就申請緊急授權，而不是正式授權。

周江杰強調，疫苗有關人民健康安全，政府必須以最嚴格標準來把關，而國外疫苗政府極盡所能的努力採購，國內疫苗也是努力研發、嚴格把關，應該正視國際上有關疫情、疫苗文件的事實，以非國際官方資料來誤導民眾視聽，對疫情控制沒有任何幫助，甚至會造成影響。

周江杰說，現在疫情嚴峻的時刻，台灣最需要的就是不分朝野、黨派團結同心，一起對抗病毒，共同度過疫情的挑戰。